入冬羊肉爐買1送1！全聯雞白湯、麻辣鍋第2件5折　賣場暖暖包特價

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📍即起至11月23日前，指定鍋物買1送1
◾阿嬤ㄟ辦桌菜，經典佛跳牆買1送1，原價398元、特價199元
◾達人上菜韓式部隊鍋／紅燒牛雜買1送1，原價378元、特價199元
◾達人上菜酸菜白肉鍋／紅燒羊肉爐買1送1，原價298元、特價149元
🟡全聯
📍即起至11月23日前，指定鍋物、湯底「第2件5折」
◾石二鍋火鍋湯底，經典爆香石頭鍋／鮮菇百味素食鍋，第2件5折，單包原價198元、特價149元
◾牛頭牌蒙古鍋火鍋湯底，叻沙鍋／沙嗲鍋／沙茶鍋火鍋湯底，第2件5折，單包原價185元、特價139元
◾海底撈湯底-醇香牛油，第2件5折，單包原價50元、特價38元
◾康寶爆炒風味蒜頭雞白湯火鍋湯底／胡椒豚骨火鍋／麻辣鴨血火鍋湯底／酸白菜火鍋，第2件5折，單包原價265元、特價199元
◾無老鍋無老豆腐白湯鍋火鍋湯底／無老鍋無老辣香鍋火鍋／秘藏老火湯火鍋／御膳麻辣火鍋，第2件5折，單包原價240元、特價180元
◾莫宰羊川味鴨血羊肉爐，，第2件5折，單包原價309元、特價232元
🟡家樂福
📍即起至11月19日前
◾小白兔暖暖包（24小時）原價139元、特價129元
◾小白兔貼式暖暖包14hr（日文）原價159元、特價139元
◾暖達人24小時暖暖包 原價129元、特價109元
📍即起至11月20日前，電暖器全面8.5折起
◾飛利浦AHR2142FD陶瓷塔式暖風機，原價3,490元、特價2,990元
◾飛利浦AHR3124FM陶瓷多功能暖風機/原價4,690元、特價3,290元
◾買LG變頻冷暖全系列冷氣（一對多依室外機計算）2.8~4.3w贈家樂福提貨券1,500元；5.2~9.3kw贈家樂福提貨券2,000元
◾購買大金變頻冷氣機全系列，RXM/RXV/RHF2.2-9.0kw1-1變頻冷氣全系列，每組可享原廠現折2,000元
🟡愛買
📍即起至11月28日前，指定湯底2件現折20元
◾李錦記、撈王、金色三麥、寧記、藍象廷等聯名湯底，任兩件現折20元
◾良金牧場高粱羊肉爐1300G，特價329元
◾義美及龍鳳火鍋餃組合包特價119元（買再送HAPPY GO點數10點）
◾UCC濾掛式咖啡買1送1，原價177元、特價89元
🟡美廉社
📍門市即起至11月28日
◾點點心港式金華豬煲湯火鍋湯底特價189元
◾藍象廷泰式綠咖哩鍋火鍋湯底特價169元
◾寧記酸菜火鍋湯底特價139元
◾撈王胡椒豬肚鍋火鍋湯底特價189元
◾鍋Home麻辣鴨血旺特價119元
📍線上商城即起至11月28日
◾金門高粱紅燒牛肉爐（1,000g／包，2包／組）特價599元
◾紐西蘭小羔羊羊肉爐（1,000g／包，2包／組）特價499元、
◾冠軍全雞雞湯4入組（老菜脯烏骨雞、人蔘烏骨雞、黑蒜燉烏骨雞、原汁椰子燉土雞）特價1198元