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入冬羊肉爐買1送1！全聯雞白湯、麻辣鍋第2件5折　賣場暖暖包特價

▲本週迎來入秋最低溫，全聯鍋物、湯底第二件5折。（圖／全聯提供）
▲本週迎來入秋最低溫，全聯鍋物、湯底第二件5折。（圖／全聯提供）

記者鍾怡婷/綜合報導迎入秋最低溫！全聯「羊肉爐、麻辣鍋」第2件5折　賣場暖暖包特價

受到鋒面加冷空氣影響，本週部分沿海及平地的最低氣溫下探10度，有機會達到入秋後首波「大陸冷氣團」標準（台北觀測站≦14度），賣場搶攻暖保暖商機，大潤發推出羊肉爐、韓式部隊鍋「買1送1」優惠；全聯有無老鍋火鍋湯底、石二鍋湯底第二件5折優惠；家樂福量販針對暖暖包、電暖器推出限定優惠，禦寒也要省荷包！

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🟡大潤發

📍即起至11月23日前，指定鍋物買1送1

◾阿嬤ㄟ辦桌菜，經典佛跳牆買1送1，原價398元、特價199元

◾達人上菜韓式部隊鍋／紅燒牛雜買1送1，原價378元、特價199元

◾達人上菜酸菜白肉鍋／紅燒羊肉爐買1送1，原價298元、特價149元

🟡全聯

📍即起至11月23日前，指定鍋物、湯底「第2件5折」

◾石二鍋火鍋湯底，經典爆香石頭鍋／鮮菇百味素食鍋，第2件5折，單包原價198元、特價149元

◾牛頭牌蒙古鍋火鍋湯底，叻沙鍋／沙嗲鍋／沙茶鍋火鍋湯底，第2件5折，單包原價185元、特價139元

◾海底撈湯底-醇香牛油，第2件5折，單包原價50元、特價38元

◾康寶爆炒風味蒜頭雞白湯火鍋湯底／胡椒豚骨火鍋／麻辣鴨血火鍋湯底／酸白菜火鍋，第2件5折，單包原價265元、特價199元

◾無老鍋無老豆腐白湯鍋火鍋湯底／無老鍋無老辣香鍋火鍋／秘藏老火湯火鍋／御膳麻辣火鍋，第2件5折，單包原價240元、特價180元

◾莫宰羊川味鴨血羊肉爐，，第2件5折，單包原價309元、特價232元

🟡家樂福

📍即起至11月19日前

◾小白兔暖暖包（24小時）原價139元、特價129元

◾小白兔貼式暖暖包14hr（日文）原價159元、特價139元

◾暖達人24小時暖暖包 原價129元、特價109元

📍即起至11月20日前，電暖器全面8.5折起

◾飛利浦AHR2142FD陶瓷塔式暖風機，原價3,490元、特價2,990元

◾飛利浦AHR3124FM陶瓷多功能暖風機/原價4,690元、特價3,290元

◾買LG變頻冷暖全系列冷氣（一對多依室外機計算）2.8~4.3w贈家樂福提貨券1,500元；5.2~9.3kw贈家樂福提貨券2,000元

◾購買大金變頻冷氣機全系列，RXM/RXV/RHF2.2-9.0kw1-1變頻冷氣全系列，每組可享原廠現折2,000元

▲電暖器（圖／家樂福提供）
▲家樂福即起至11月20日前，電暖器全面8.5折起。（圖／家樂福提供）
🟡愛買

📍即起至11月28日前，指定湯底2件現折20元

◾李錦記、撈王、金色三麥、寧記、藍象廷等聯名湯底，任兩件現折20元

◾良金牧場高粱羊肉爐1300G，特價329元

◾義美及龍鳳火鍋餃組合包特價119元（買再送HAPPY GO點數10點）

◾UCC濾掛式咖啡買1送1，原價177元、特價89元

🟡美廉社

📍門市即起至11月28日

◾點點心港式金華豬煲湯火鍋湯底特價189元

◾藍象廷泰式綠咖哩鍋火鍋湯底特價169元

◾寧記酸菜火鍋湯底特價139元

◾撈王胡椒豬肚鍋火鍋湯底特價189元

◾鍋Home麻辣鴨血旺特價119元

📍線上商城即起至11月28日

◾金門高粱紅燒牛肉爐（1,000g／包，2包／組）特價599元

◾紐西蘭小羔羊羊肉爐（1,000g／包，2包／組）特價499元、

◾冠軍全雞雞湯4入組（老菜脯烏骨雞、人蔘烏骨雞、黑蒜燉烏骨雞、原汁椰子燉土雞）特價1198元

▲美廉社即日起至11/28推出火鍋湯底包、火鍋料促銷。（圖／業者提供）
▲美廉社即日起至11/28推出火鍋湯底包、火鍋料促銷。（圖／業者提供）

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