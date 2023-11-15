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跨世代／談雙語政策！柯文哲坦言內心「猶豫」　為競爭力勢必要推

▲民眾黨總統參選人柯文哲今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，回答現場學生提問。（圖／NOWnews攝影中心）
▲民眾黨總統參選人柯文哲今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，回答現場學生提問。（圖／NOWnews攝影中心）

記者潘千詩／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，在與學生問題階段，一名女學生提問有關「雙語政策」的議題，指民進黨提出後，規劃不明確，詢問柯文哲怎麼看，有沒有什麼具體建議？柯文哲表示，問他的話，恐怕還是會走下去，為了台灣國家發展，沒辦法讓國家失去競爭力，恐怕沒有辦法不推雙語教育。

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柯文哲回憶，他2016年去新加坡拜訪，拜會星國內閣包含經濟部、教育部等，當時有問新加坡政府高層一個題目，就是「新加坡為什麼變成國際城市」？新加坡高層送他一本已故總理李光耀的書，稱答案在裡面，也就是「雙語教育」。

柯文哲說他回台後，2016年又派北市府教育局人員再去一趟新加坡，並從2017年開始，先在台北市找2家快倒閉的小學試辦，畢竟一開始沒把握，後來慢慢增加到11個，在他卸任時，增加到78個，也就是台北市有236個學校，有78個學校實施雙語。

柯解釋，雙語的定義是有1/3以上課程用英語教學，而他當時問新加坡花多久時間推雙語？新加坡回稱「用28年」，後來在台北推，終於理解了，因為要等原本的老師退休，之後每年要招考會教雙語的老師，記得2022年最後一次簽招考條件，簽到 40%，要推雙語，要有教材，還要有雙語師資及時間。

柯文哲又提到最近受某教育基金會邀約去看AI，見AI不僅能矯正，還是互動式，若用AI可能速度會快一些；柯說，坦白講，雙語一推下去，還要不要上母語或原住民語，他內心很猶豫，畢竟時間有限，加上現在要上「中文、英文」跟程式語言等三語，「語言是文化的表現」，大家每天只有24小時，時間有限。

柯文哲再度提及他一個月前去了一趟美國矽谷，得知目前全世界的betaBase，使用繁體中文只占萬分之二，代表一段時間之後，使用繁體中文與英文的AI聰明度會不一樣，柯說當時內心倒抽一口冷氣「糟糕！」如果台灣不使用英文，恐怕在世界的競爭力會輸掉，「這題沒有標準答案，是否要舉國改用英文？坦白講我內心很猶豫，因為這等於放棄中華文化，可是如果按照AI的運作模式，一段時間後，我們還能跟世界拼下去嗎？」

柯再舉1993年第一次去美國，當時就發現美國跟台灣的科技差距很大，上個月去矽谷再看一遍，內心非常沮喪，因為科技上又比1993年差距更大，代表強國、弱國的Gap一直拉大，因此他還是會推雙語政策。

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