金馬60／謝盈萱金鐘爆粗口！喊話頒獎再飆F單字 盼下次二度封后
金馬執委會於信義區的香堤大道打造別開生面的「Golden Flow - 金馬60互動展」，今（15）日金馬影后謝盈萱、展覽設計師方序中、金馬執委會執行長聞天祥也特別現身導覽；曾在金鐘獎頒獎典禮上唸錯劇組名稱，意外飆出髒話「Fxxk」，謝盈萱這回再擔任金馬獎頒獎人笑說：「可能會說F⋯Fabulous！或是誰得獎我都說Awesome！」同時期許自己能再拿一座金馬影后。
記者黃雅琪／台北報導
第60屆金馬獎頒獎嘉賓陣容華麗，其中最佳女主角獎項的殊榮，將由陳淑芳、李心潔、桂綸鎂、陳湘琪、謝盈萱等五位金馬影后一起加持，氣場強大！謝盈萱今日出席金馬活動表示，現在還不清楚有什麼任務，但已經在準備禮服了：「我就是走一個『好頒獎』路線」，笑說想當遞獎人就好。
謝盈萱首次體驗「Golden Flow - 金馬60互動展」，穿梭廊道跟隨著聲音、影像與互動環節，感受影人獲獎的榮耀時光。過程不忘提醒大家仔細尋找隱藏於現場的彩蛋，掃描QRcode抓寶，最後更開心拿起小金馬獎座拍照留念，她笑稱：「居然可以再度手握金馬，上次拿到是5年前了，希望下次可以再拿到真的！」方序中設計的展覽「Golden Flow - 金馬60互動展」，自11月11日至11月26日於香堤大道舉辦，免費入場。
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