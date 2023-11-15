跨世代／金門學生憂偏鄉離島教育成弱勢 柯文哲：加速數位轉型
民眾黨總統參選人柯文哲今（15）日下午出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，大談青年議題。面對學生提問如何改善偏鄉離島的教育問題，柯文哲提到併校、網路教學兩種方式，更強調如果他成為掌權者，會加速來推動國家的數位轉型。
記者甘庭嘉／台北報導
一名在金門就讀高中的學生提問，對於離島相較於本島教育資源，有什麼對策？不管是資源或活動，離島都缺乏，雖然有加分、保送等政策，但是接受保送的學生，無論是程度、或是多元活動，都遜色於本島學生，要如何讓離島學生不成為弱勢？
柯文哲回答指出，其實偏鄉平均每個學生的教育花費是都市學生的4倍，但是學力測驗結果卻比都市差，因為經濟規模太小，造成效益低落。針對偏鄉的教育問題，他認為因為如果廢校，會對周圍社區造成影響，因此主張如果學校的學生只剩下個位數，那可以考慮併校，但是如果還有10多位，也許試試透過網路教學、AI輔助來改善教學效果，也許可以有效弭平落差。
柯文哲提到，台北市國中升高中的測驗中，成績最好的10間學校都是私立學校，他坦言，台北市的教育貧富懸殊，而測驗成績比較差的學校，許多都是弱勢學生比例很高的學校。
柯文哲強調，AI的殺傷力遠比大家想像的可怕，如果國家沒有撘上AI列車，國家競爭力會更差，在人類歷史上恐被淘汰，「如果我是實際掌權人，數位轉型迫在眉睫，要趕快做。」