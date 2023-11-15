老人才傳LINE！調研數據打臉 超過9成台灣人每週都用LINE
近期YouTuber「銘銘就MMG」在影片中訪問國中生最常使用的社交軟體，幾乎一票學生都回答「Instagram」，且認為LINE 是「老人在用的」引發了不少的討論。而在LINE今（15）日舉辦「LINE CONVERGE 2023行銷年會」中，調研單位尼爾森公布台灣用戶使用LINE的頻率，統計15~65歲的台灣民眾，在過去7天有高達93%有使用LINE，且88%受訪者認為LINE與生活密不可分。顯示LINE在台灣民眾之間的滲透率依舊高，所以，別擔心用LINE會覺得老，實際上有逾9成的人每周都在用。
記者周淑萍/綜合報導
尼爾森在「LINE CONVERGE 2023行銷年會」公布2023年尼爾森網際網路大調查，上半年的調查資料中顯示，台灣民眾過去7天有高達93%有使用LINE，是所有社群與通訊平台中滲透率最高的平台。而在尼爾森於2023年9月底至10月初執行的LINE使用行為調查中，88%受訪者認為LINE與生活密不可分，而80%認為LINE提供許多符合個人化的服務。
此外，根據最新統計，目前台灣LINE官方帳號數量已達275萬，觀察官方帳號成長最快速的前三名，依序為零售電商、餐飲與學校教育。過去LINE官方帳號大多用來發送行銷資訊，現在更常用來做個人化服務，官方帳號串接API訊息量較前一年成長了24%，使用一對一訊息的官方帳號數量年成長也達24%。而自2022年啟動的「LINE Beacon Network」由LINE主動在各人潮、商圈據點建置網絡，讓品牌店家能依照受眾樣貌在實體地點藍牙推播通知，LINE Beacon Network目前全台灣佈點數達1915，接下來將針對機場、百貨公司及鐵路站點等陸續完成佈點。
尼爾森網際網路大調查發現，55%受訪者過去七天在LINE運用AI客服與聊天機器人互動，有94%認為有幫助。人工智能帶來便利與即時服務，也強化了用戶體驗，在語音輔助上，LINE GO今年10月導入AI語音叫車服務，運用官方帳號語音叫車。LINE也預告2024年導入AI行銷文案助手功能，利用人工智慧科技，只需輸入基本產品資訊與特色，便可生成創造引起消費者共鳴的內容，提升文案創作的效率與品質。未來也規劃在LINE官方帳號中結合AR/VR體驗試妝等服務，創造更多元的AI使用情境。