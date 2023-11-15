立委要求加速設置廚餘處理廠　環境部薛富盛：一個月內規劃時程

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立委洪申翰提醒，根據去年統計數據，光2022年全台廚餘產生量就達134萬對，相當於60萬台垃圾車的載運量，其中推估未回收廚餘量達56萬噸，基於民眾習慣，極可能被混在一般垃圾裡面，沒有被區分出來，高水分高鹽分的廚餘將進一步造成焚化爐爐體的損壞。此外，在非洲豬瘟發生以後，因防疫考量減少將廚餘拿去養豬，也造成需要處理的廚餘量增加。
根據2022年家戶廚餘回收再利用數據顯示，廚餘養豬為20萬公噸（40.5%）、堆肥為24萬公噸（50.5%）、生質能發電為4萬公噸（8%）、黑水虻去化0.5萬噸（0.1%）。立委洪申翰表示，過去兩三年來，一直都強力要求廚餘的生質能發電占比要提高，但很遺憾，符合淨零政策的廚餘處理設施竟在台北市被用幾乎「反智」的個人經驗否決。
立委洪申翰提到，環境部自2017年開始編列多元化垃圾處理計劃，希望在北中南人口比較集中、廚餘量較大的縣市，規劃廚餘生質能的能源場，現在只有台中和桃園兩廠建置完成，進度過於緩慢，尤其新北和台北人口眾多，焚化垃圾量最大，可能會產生戴奧辛和損壞焚化爐體，希望環境部加速設置。
對此，薛富盛部長坦言，確實有很大的改善空間，薛富盛承諾，將於一個月內提出廚餘生質能源化推動書面報告，包含各區域規劃、預計消化的廚餘噸數和時間進程。