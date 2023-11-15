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立委要求加速設置廚餘處理廠　環境部薛富盛：一個月內規劃時程

▲柯文哲對廚餘處理廠說不，立委洪申翰要求加速設置。為此，環境部薛富盛表示一個月內提供規劃與時程。（圖／NOWnews資料照片）
▲柯文哲對廚餘處理廠說不，立委洪申翰要求加速設置。為此，環境部薛富盛表示一個月內提供規劃與時程。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

今（15）日環境部部長薛富盛至立法院衛環委員會備詢，立委洪申翰痛批前台北市市長柯文哲以個人經驗否決設置廚餘處理廠，要求環境部提出廚餘生質能源化推動書面報告，包含各區域規劃、預計消化的廚餘噸數和時間進程，薛富盛承諾，一個月內提供。

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日前民眾黨主席柯文哲提出淨零政見，談及自身吃飯不留廚餘，而否決北市環保局提案設置廚餘處理廠。立委洪申翰今日詢問環境部長薛富盛「雖然大家同意要減少廚餘，但從公共政策的角度，有沒有辦法要求大家，吃飯都不留廚餘，進而取代設置明確的廚餘處理廠？」薛富盛坦言：「幾乎不可能，從公共政策的角度來看，一定會有廚餘。」

立委洪申翰提醒，根據去年統計數據，光2022年全台廚餘產生量就達134萬對，相當於60萬台垃圾車的載運量，其中推估未回收廚餘量達56萬噸，基於民眾習慣，極可能被混在一般垃圾裡面，沒有被區分出來，高水分高鹽分的廚餘將進一步造成焚化爐爐體的損壞。此外，在非洲豬瘟發生以後，因防疫考量減少將廚餘拿去養豬，也造成需要處理的廚餘量增加。

根據2022年家戶廚餘回收再利用數據顯示，廚餘養豬為20萬公噸（40.5%）、堆肥為24萬公噸（50.5%）、生質能發電為4萬公噸（8%）、黑水虻去化0.5萬噸（0.1%）。立委洪申翰表示，過去兩三年來，一直都強力要求廚餘的生質能發電占比要提高，但很遺憾，符合淨零政策的廚餘處理設施竟在台北市被用幾乎「反智」的個人經驗否決。

立委洪申翰提到，環境部自2017年開始編列多元化垃圾處理計劃，希望在北中南人口比較集中、廚餘量較大的縣市，規劃廚餘生質能的能源場，現在只有台中和桃園兩廠建置完成，進度過於緩慢，尤其新北和台北人口眾多，焚化垃圾量最大，可能會產生戴奧辛和損壞焚化爐體，希望環境部加速設置。

對此，薛富盛部長坦言，確實有很大的改善空間，薛富盛承諾，將於一個月內提出廚餘生質能源化推動書面報告，包含各區域規劃、預計消化的廚餘噸數和時間進程。



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