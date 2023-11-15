郭昱晴列民進黨不分區立委！曝關鍵身分獲賴清德青睞 將討教余天
53歲郭昱晴憑電視劇《麻辣鮮師》「萬老師」打響名號，一直以來都非常關注時事題，也都不怕沾染政治議題，總會在雙十節當天發文慶祝台灣國慶快樂。她今（15）日出現在民進黨不分區立委名單，接受《NOWnews今日新聞》電訪證實是總統參選人賴清德親自邀請，最大關鍵就是因為她演藝人員的跨領域身分，說道：「我的初衷是為台灣民主、影視產業、文化發聲，多做些努力。」
記者蔡依庭／台北報導
郭昱晴時常在臉書評論社會議題，就連政治話題也不忌諱，明知道藝人常會禍從口出、觸動很多人的敏感神經，但她認為只要是對的事，無所畏懼。她表示，其實從來沒有堅持不參與政治工作，以前沒想過參選「可能只是時機沒到」，這回民進黨主席都親自伸出邀請的手，共識就是「對土地守護的認同」。
她的初衷，就是希望身為台灣人，除了是演藝人員也是一名母親，「我能為下一代做什麼呢？」她知道在台灣很少藝人願意講到政治，但她就是想當「國家的後盾」，尤其近幾年台灣影視產業在國際一直被看見，她希望也能為這部分而努力。
她也透露，要正式參加政治活動，一定都有先得到家人同意。郭昱晴感性地說：「我也是母親，為母則強，為下一代考慮，監察這片土地這個堅持不會輕易被打倒。」她認為這時候就是要站出來，「再來就是可以聽不同領域的意見，有容乃大，接觸不同的聲音。」
關於期待跟展望，她說：「我本來不預計會在安全名單裡，但身為一個全新的人，當然會希望能挺身而出，在國會做出貢獻，從小小平台放大到集結力量，勇敢為台灣這塊土地做些什麼。」下周民進黨會再開會，她才會知道更多細節，也笑說還沒來得及去找前輩余天請教。
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