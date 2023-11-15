黑衣男賣場撕標籤行竊 內勤鷹眼警認身形神助攻送辦

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黃姓男子在10月30日夜間前往民權路三段某百貨賣場，除四處走動摸看商品且再三抬頭注意賣場監視器位置，後續趁四周無人之際，陸續拿取紅茶飲料4瓶、行動電源1個、自黏束帶1卷及運動沐浴乳1罐等物品，蹲下身以商品櫃遮掩來放入所背之行李袋中，再進入廁所將賣場防竊標籤撕下丟棄，以通過防盜門後行竊得逞騎乘自行車離開。
案經賣場人員於10日清點商品短缺並向派出所報案，雖員警查看監視器鎖定犯嫌身形，但也因訪查未能查知身分陷入膠著。後續經所長施明昌將犯嫌照片上傳分局防竊群組，經保安民防組之警務佐鄭丁維一見深覺眼熟，也因鄭員平日均有關注各單位所破案件之資訊及建立資料，經比對果然是10月中旬涉嫌中西區某超市物品竊案遭他所員警現場逮捕之黃嫌（52歲）涉案。經將所知資訊分享，也讓長樂所員警順利在14日前往黃嫌住處通知帶回調查，全案調查後將黃嫌依竊盜罪嫌送辦。
第二分局表示，舉凡各類竊盜案件，迅速偵破是最有效之打擊手段。本案經由分局員警之合作，加上警務佐鄭丁維平日對慣竊等治安人口之建檔掌控，順利幫助同仁迅速將黃姓慣竊查獲到案送辦，對治安維護工作之貢獻殊值嘉許。同時也不排除黃嫌另涉其他刑案，如有任何線索民眾均可與第二分局偵查隊來聯繫。