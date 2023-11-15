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內政部2023馬路好行評選 新營綠圳步道獲雙獎肯定

▲「新營綠圳步道延伸計畫」獲得2023馬路好行優良案件評選肯定，接受國土管理署長吳欣修(左)頒獎表揚（圖／台南市政府都發局提供）
▲「新營綠圳步道延伸計畫」獲得2023馬路好行優良案件評選肯定，接受國土管理署長吳欣修(左)頒獎表揚（圖／台南市政府都發局提供）

記者張振興/台南報導

內政部國土管理署舉辦的「2023馬路好行」評選，新營綠圳步道延伸計畫獲「工程類 - 佳作獎」及「個人貢獻獎」等兩獎項肯定，日前該步道才甫獲得台南市政府舉辦的公共工程優質獎，為了永續提升行人安全，期勉獲獎單位持續推動「行人安全」的人本道路環境，持續優化台南市的公共工程。

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新營的改變真的看得見！ 「2023馬路好行」優良案件於15日於集思交通部會議中心集會堂舉辦頒獎儀式，會中除了頒獎之外，更說明「永續提升人行安全計畫」的預定期程及計畫內容，期勉獲獎單位持續推動「行人安全」的人本道路環境。


台南市府都發局長徐中強表示，「新營綠圳步道延伸計畫」案翻轉了原本窳陋髒亂且鮮有人願意進入使用的劣勢，原有之鋪面材質及手法都相當老舊不平整，與前後段陸續改造的風格也有落差，改善工程包括了拆除舊有鐵欄杆及圍籬、休憩亭及座椅的整修配置、植栽新樹種和現有植栽修剪，讓原本雜亂的空間視野開闊，完工後本案縫補了新營區核心水圳步道的完整性，視覺更加美觀、綠意盎然。


「新營綠圳步道延伸計畫」案考量以人為本的規劃設計理念，將步道以彎道形式設計，巧妙讓人行與機動車輛分流，且保留既有喬木並擴大綠帶，改善原本不良的棲地環境，工程竣工即馬上成為綠蔭廊道。除此之外，步道筆直且平順的優異施工品質也令人眼睛為之一亮，因此於「2023馬路好行」現勘階段，評審委員即稱讚這是一條可避開與車輛擁擠並兼具景觀美意的路線。

▲新營綠圳步道延伸計畫縫合新營醫院至南瀛綠都心段的水圳廊帶以營造優質城鎮生活環境（圖／台南市政府都發局提供）
▲新營綠圳步道延伸計畫縫合新營醫院至南瀛綠都心段的水圳廊帶以營造優質城鎮生活環境（圖／台南市政府都發局提供）
改造後的綠圳步道延續往日沿岸綠蔭的記憶，形塑了嘉南大圳河道與大新營區人本環境之網絡，創造更豐富多元、具特色的水岸生活魅力，現在已經是許多民眾散步及健走的熱點，獲得「馬路好行」獎殊榮確實是實至名歸。

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