內政部2023馬路好行評選 新營綠圳步道獲雙獎肯定

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新營的改變真的看得見！ 「2023馬路好行」優良案件於15日於集思交通部會議中心集會堂舉辦頒獎儀式，會中除了頒獎之外，更說明「永續提升人行安全計畫」的預定期程及計畫內容，期勉獲獎單位持續推動「行人安全」的人本道路環境。
台南市府都發局長徐中強表示，「新營綠圳步道延伸計畫」案翻轉了原本窳陋髒亂且鮮有人願意進入使用的劣勢，原有之鋪面材質及手法都相當老舊不平整，與前後段陸續改造的風格也有落差，改善工程包括了拆除舊有鐵欄杆及圍籬、休憩亭及座椅的整修配置、植栽新樹種和現有植栽修剪，讓原本雜亂的空間視野開闊，完工後本案縫補了新營區核心水圳步道的完整性，視覺更加美觀、綠意盎然。
「新營綠圳步道延伸計畫」案考量以人為本的規劃設計理念，將步道以彎道形式設計，巧妙讓人行與機動車輛分流，且保留既有喬木並擴大綠帶，改善原本不良的棲地環境，工程竣工即馬上成為綠蔭廊道。除此之外，步道筆直且平順的優異施工品質也令人眼睛為之一亮，因此於「2023馬路好行」現勘階段，評審委員即稱讚這是一條可避開與車輛擁擠並兼具景觀美意的路線。
改造後的綠圳步道延續往日沿岸綠蔭的記憶，形塑了嘉南大圳河道與大新營區人本環境之網絡，創造更豐富多元、具特色的水岸生活魅力，現在已經是許多民眾散步及健走的熱點，獲得「馬路好行」獎殊榮確實是實至名歸。