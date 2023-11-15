許維恩分手KID 5年！不怕找他上節目 王家梁一旁尷尬反應曝光
「荒謬大師」沈玉琳和許維恩搭檔主持東森超視新節目《哈囉 你有事嗎？》，今（15）日舉辦記者會，許維恩首次主持節目，老公王家梁特別前來獻花站台。不過，沈玉琳可沒在顧及人家老公在場，嚷嚷著要邀請許維恩前男友KID（林柏昇）上節目，「他一定沒問題的，勸大家即使分手都是同事、朋友，上節目是好工作，又不是沒錢給他」，許維恩也沒在怕，還說話題無禁忌，「我都可以啊！因為過去你們都知道，還有什麽禁忌嘛」，一旁王家梁則尷尬點頭答應。
記者黃盈容／台北報導
許維恩和KID曾交往5年，2018年分手，如今雙方都各自找到真愛，結婚生子。許維恩不避諱找KID上節目，沈玉琳笑說應該要看王家梁答不答應，王家梁一旁尷尬答應，沈玉琳則要他自信一點「你比他帥、比他高、比他乾凈！」他認為大家都結婚了，別再在意那些了，「哪個女人沒有過去，哪個男人沒有去過！」
沈玉琳首次和許維恩合作，大讚對方，「非常有默契啊！維恩也比我想象中更有經驗，主持節奏也很成熟」，更給了她100分的肯定，更欣慰許維恩對他的笑話給予極高反應，不像另一位搭檔Melody已經聽到沒有反應了。
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