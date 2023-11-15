以色列攻擊加薩最大醫院稱藏哈瑪斯指揮所　西法醫院背景一次看

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西法醫院（Al-Shifa Hospital）是由一群建築和庭院組成的龐大複合體，距離加薩市（Gaza City）的小漁港只有幾百公尺，夾在海灘難民營（Beach refugee camp）和該市的黎瑪（Rimal）街區之間。Shifa阿拉伯語是「治癒」的意思，為中東醫院的常用名稱。
● 西法有多少嬰兒？
根據當地醫務人員表示，西法醫院截至今天正照顧36名嬰兒。儘管以色列努力提供用於疏散的保溫箱，但沒有明確機制可以用來轉移嬰兒。
西法醫院用於維持保溫箱運轉的發電機，燃料已於週末耗盡，最初的39名早產兒中，已有3人死亡。
● 西法醫院何時建造？
西法醫院建於1946年英國託管巴勒斯坦期間，也就是英國從巴勒斯坦撤軍的2年前。它在1948年埃及入侵，以及隨之而來的20年軍事統治中倖存下來。
1967年，以色列攻擊並占領加薩走廊，早在哈瑪斯取得控制之前，西法就一直是焦點，許多巴勒斯坦人在與以色列軍隊的衝突中被帶走。
● 西法醫院何時重新設計？
根據以色列新聞報導，1980年代期間，以色列建築師對醫院建築群進行改造和重新設計。
● 哈瑪斯何時控制西法醫院？
1994年，巴勒斯坦解放組織（PLO）領袖阿拉法特（Yasser Arafat）帶領由法塔（Fatah）組織主導的安全部隊，在巴勒斯坦人因「奧斯陸協議」（Oslo Accords）取得加薩有限自治權後，在醫院升起巴勒斯坦國旗時向國旗致敬。
2006年，巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）出人意料地在選舉中獲勝，並在2007年軍事接管加薩。從此，西法醫院的有效控制權就從法塔主導的巴勒斯坦自治政府轉移到了哈瑪斯。
以色列先前聲稱哈瑪斯利用西法醫院的地下區域藏身，2008至2009年的加薩戰爭中，以色列也曾說過同樣的話。2008年的戰爭導致1400多名巴勒斯坦人與13名以色列人喪生，但哈瑪斯藏身醫院地下的說法並無法核實。 （譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1121115
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