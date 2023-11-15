勞動部助雲嘉南430家廠商免費育才 逾萬名勞工受惠

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雲嘉南分署長劉邦棟表示，企業培養人才不易，小人提計畫可減輕企業人事訓練成本，提升員工職能，近年有愈來愈多企業運用政府資源培育人才，今年轄區共有433家企業申請，開辦近2000門課程，多達10500位勞工受惠，申請家數為近4年最高，顯示疫後有愈來愈多企業開始透過政府資源，強化人才培育。
主打資訊軟體開發的先傑電腦公司，已連續3年申請計畫，逐年規劃資訊安全、系統開發/測試、大數據、AI應用等員工訓練課程，以科技導入營運開創多元獲利模式，不僅取得ISO 27001資訊安全管理認證，也利用AI技術協助程式開發與行政工作，讓員工工作效能增長10%以上，3年來增加15家新客戶、業績成長較往年增加兩成，客戶滿意度達98%，效果顯著。
另一家從事冷凍食品製造與銷售的古福有限公司則是利用小人提計畫進行員工職能提升課程訓練，開辦課程涵蓋食品安全管理、產品研發、採購技巧與網路行銷等多元面向，訓後不但讓原產品風味獲得改善，也研發多項新產品，同時官網營業額也成長100%、瀏覽量更成長2倍，效益明顯。
雲嘉南分署表示，小人提計畫提供未滿50人的企業提出申請，並從企業需求角度為員工開辦個別或聯合型客製化訓練課程，還有輔導顧問到場服務，相關訓練費用政府全額補助，歡迎企業申請。