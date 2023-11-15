趙岱新不要看！周興哲情纏清純女模 喊「不喜歡沒有你的地方」
周興哲與趙岱新結婚後，日前升格人夫、人父，但依舊不忘歌唱事業，不僅啟動巡演，近來還推出新歌〈不喜歡沒有你的地方〉，MV以簡單的故事線，訴說在這城市中一段沒有結果的戀情，還有周興哲和女模特在上海梅賽德斯奔馳文化中心戶外的戀愛場面。周興哲表示很喜歡這首簡單有味的MV，內容回歸最原始那個喜歡創作唱歌的男孩子，追求夢想、實現理想，雖終站上夢幻的大舞台，但他仍是原來那位愛音樂的男孩，不改初衷。
記者吳雨婕／綜合報導
單曲〈不喜歡沒有你的地方〉是周興哲在實境節目《光開門就很忙了》最後一集送給夥伴們的禮物，周興哲把這段時間一起經歷過的種種回憶寫成歌，以此紀念這段宛如家人相處般的情誼。此外，周興哲近期剃了平頭，增添不少成熟男人味，祕密於日前揭曉，原來他將出演台版《梨泰院Class》的《來！金來號！》，他將挑戰原版中朴敘俊的角色，他近期為新戲加強廚藝，上了許多課程，連出國開唱也都私下把握時間練習，非常敬業。
周興哲也分享，這是他首次以超短髮示人，還因此露出了小時運動受傷在頭上留下的傷疤，周興哲表示：「這是我個人很大的突破，也很期待新風貌改讓大家耳目一新，很多小興星（周興哲粉絲名）都說好像『從沒看過的周興哲』的感覺，希望大家會喜歡！」他也預告拍戲會花上一整季時間，新專輯也緊鑼密鼓中，緊接明年開始走內地巡演，預計明年下半年推出出道10周年新作敬請粉絲拭目以待。
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