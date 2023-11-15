藍白合成定局　時力批民眾黨「抄捷徑」 ：會堅持第三勢力路線

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李兆立表示，台灣民主的發展方向很明確，就是希望走出非藍即綠的比爛格局。然而，政治上的第三勢力，確實受到藍綠和黑金的夾擊及威脅利誘，因此總會有人為了一時的選舉和權位，做出抄捷徑的輕鬆選擇，但長期來看，這就是讓第三勢力走回頭路，更讓選民對台灣民主失去期盼。
李兆立強調，柯文哲這次率民眾黨加入藍白合，並不能代表所有第三勢力的支持者。時代力量作為真正堅持理念的第三勢力，即便路途艱難，還是會為了理念和人民，堅定走下去。
時力黨主席王婉諭表示，創立四年，標榜第三勢力、以「超越藍綠」自許的民眾黨，為了政治權力，選擇了一條最輕鬆的捷徑，終究成為了守舊、親中國民黨的附庸。整份共識聲明中，完全沒有任何實質的價值抉擇、政策表態。最具體的，除了專家動手「協調民調」外，就剩下「部會官員依各黨派立委席次分配」的分贓條款。
王婉諭表示，她相信不只是她，許多支持第三勢力的朋友，對於這樣的結果，也都感到非常諷刺，曾幾何時，上位、分權位，已經比人民的盼望與願景更重要。這不是什麼冠冕堂皇的「第三波民主化」，而是今日台灣民主的悲哀。
王婉諭批評，利益的驅使或許比理念的結合來得更穩固，但時代力量還是會堅守第三勢力的初衷，為了人民和我們共同珍惜的理念，把這條艱難的路，繼續走下去。
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