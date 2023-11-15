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藍白合成定局　時力批民眾黨「抄捷徑」 ：會堅持第三勢力路線

▲民眾黨總統參選人柯文哲出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，回答現場學生提問。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.15）
▲民眾黨總統參選人柯文哲出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，回答現場學生提問。（圖／記者呂炯昌攝，2023.11.15）

記者呂炯昌／台北報導

爭論多時的藍白合，今（15）日在前總統馬英九協調下拍板成定局，藍白黨主席政黨協商會中達成共識，由民調統計專家檢視評估11月7日至11月17日社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果，11月19日將在馬英九基金會公布結果。對此，時代力量秘書長李兆立表示，這是民眾黨主席柯文哲為了快速獲取權位的便宜選擇，絕不能代表所有第三勢力的支持者。要走出不被藍綠和黑金綁架的新道路確實不容易，但時代力量會為了理念和人民，堅定走下去。

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李兆立指出，第三勢力在台灣萌芽，源自於2014年反對馬政府強行通過服貿，柯文哲能當選市長和成立民眾黨，時代力量能進入國會，都是代表了人民對於第三勢力的期待。如今卻看到柯文哲接受馬英九的協調，甚至和當初對抗的國民黨聯手藍白合，權力如何改變人的從政初衷，實在讓人感嘆。

李兆立表示，台灣民主的發展方向很明確，就是希望走出非藍即綠的比爛格局。然而，政治上的第三勢力，確實受到藍綠和黑金的夾擊及威脅利誘，因此總會有人為了一時的選舉和權位，做出抄捷徑的輕鬆選擇，但長期來看，這就是讓第三勢力走回頭路，更讓選民對台灣民主失去期盼。

李兆立強調，柯文哲這次率民眾黨加入藍白合，並不能代表所有第三勢力的支持者。時代力量作為真正堅持理念的第三勢力，即便路途艱難，還是會為了理念和人民，堅定走下去。

時力黨主席王婉諭表示，創立四年，標榜第三勢力、以「超越藍綠」自許的民眾黨，為了政治權力，選擇了一條最輕鬆的捷徑，終究成為了守舊、親中國民黨的附庸。整份共識聲明中，完全沒有任何實質的價值抉擇、政策表態。最具體的，除了專家動手「協調民調」外，就剩下「部會官員依各黨派立委席次分配」的分贓條款。

王婉諭表示，她相信不只是她，許多支持第三勢力的朋友，對於這樣的結果，也都感到非常諷刺，曾幾何時，上位、分權位，已經比人民的盼望與願景更重要。這不是什麼冠冕堂皇的「第三波民主化」，而是今日台灣民主的悲哀。

王婉諭批評，利益的驅使或許比理念的結合來得更穩固，但時代力量還是會堅守第三勢力的初衷，為了人民和我們共同珍惜的理念，把這條艱難的路，繼續走下去。


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