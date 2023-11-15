藍白合結論都是國民黨執政　苗博雅：還有支持柯文哲的理由嗎？

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苗博雅說，柯文哲近期曾說他反對「下架民進黨」口號，是因為下架民進黨，難道要換國民黨上來貪污腐敗嗎？但今天卻談出這種結論，就算柯能當總統候選人，「也只是白色的包裝紙包著藍色的貪污腐敗，重新上架。」國民黨目前掌握全台灣縣市議會擁有多數執政權，若藍白合勝選，由國民黨掌握中央執政，台灣將重返真正的國民黨一黨獨大時代。
苗博雅指出，九年前太陽花運動捲動的政治能量，加上民進黨全力支持，把柯文哲從台大醫院地下室送進首都市府，也完成下架貪腐國民黨的政治改革目標，「九年後，柯文哲終究不幸成了貪腐國民黨謀取一黨獨大的棋子。」最終改變最多的，就是柯文哲自己。
苗博雅最後表示，當白色變成藍色，下架民進黨的口號其實是讓國民黨一黨獨大的遮羞布，「期待改革的選民，還有支持柯文哲的理由嗎？」
台北市議員何孟樺則說，當年力挺太陽花的柯文哲，如今站在太陽花大魔頭馬英九旁邊促成「白爛合」，這次多麽的諷刺。
何孟樺說，侯友宜配柯文哲，象徵了兩個意義：第一、是國民黨下野這8年，依然不思進取、不得民心，才會淪落至此，悲歌屈膝懇求柯文哲合作；第二、代表柯文哲的中心思想徹底淪喪，一切承諾都可反悔、所有形象都是包裝而已。
何孟樺表示，簡單來說，侯柯配就是「呆子配騙子」，一旦成功掌權，就是在讓台灣的政治文化倒退，讓下一代看到，政治人物可以不用把事情做好、不必信守承諾，只要靠包裝、靠網軍來擦脂抹粉也可以拿到選票。
何孟樺最後酸，白爛合，舉著下架民進黨的大旗，卻赤裸裸地進行政治分贓，最終傷害的是國家、欺騙的是人民，得利的就只有侯友宜這個呆子，跟柯文哲這個騙子而已。