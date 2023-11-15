加薩戰火熾抗議拜登挺以　逾500美國官員連署促停火

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拜登政府各部會官員先前也寄了數封抗議信，包括數十名國務院職員連署寄給國務卿布林肯（Antony J. Blinken）的3封內部備忘錄，以及1000多名美國國際開發總署（USAID）員工簽署的公開信。
最新這封連署信的簽名是在今天提交。國際開發總署員工簽署的公開信則表示，由於「對我們的人身安全感到擔憂，以及面臨可能失去飯碗的風險」，在署內員工中流傳的公開信為匿名。美國國務院異議電文的連署人必須揭露姓名，但那些電文尚未對外公開。
拜登政府最近開始對大量巴勒斯坦平民喪生表示關切，同時也敦促以色列保持克制，但開始萌芽的批評聲浪似乎按捺不住許多美國政府官員的怒火。
根據紐時看到的連署信副本，這封信先是譴責巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）10月7日發動攻擊，之後敦促拜登阻止以色列對加薩報復性軍事行動引起的殺戮。
連署信寫道：「我們敦促總統拜登緊急要求停火，呼籲確保以色列人質與遭任意拘捕的巴勒斯坦人立即獲釋，以緩和當前衝突的緊張情勢；並恢復用水、燃料、電力等基本服務的供應，以及讓適當的人道救援物資運入加薩走廊。」
這封連署信已寄給拜登總統，但發起單位仍持續收集簽名，除了正式提交的402個簽名外，到了今天下午，又有超過100個簽名。發起連署單位表示，他們打算每天向白宮更新連署人數。
兩名協助發起連署的政務官說，大多數的連署人是政府部會擁有不同信仰的政務官，包括來自美國國家安全會議（National Security Council）、聯邦調查局（FBI）與司法部。（譯者：張曉雯/核稿：楊昭彥）1121115
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