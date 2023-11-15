賴清德勸學生跟房東講「租屋補貼」好處 邱顯智狠酸：對話很功德
民進黨總統參選人賴清德今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》活動，針對租屋族關切申請租屋補貼遭到房東禁止、刁難一事，賴清德表示，若房東願意讓租客申請租屋補貼，內政部有提供房東多項減稅措施，他並建議學生向房東告知這件事，他很想知道房東的反應。對此，時代力量立委邱顯智表示，賴清德出現了一段非常功德的對話。
記者呂炯昌／台北報導
《NOWnews今日新聞》舉辦《2024總統大選青年論壇》活動中，一位女學生提問時表示，她是外縣市來到雙北地區念大學，她的房東禁止申請租屋補助，擔心租屋補助會成為看得到吃不到的政策。對此，賴清德表示，女學生遇到的情況的確是很多同學反應，所以內政部推動租金補貼時提供許多房東利多政策，希望房東讓房客申報租金補貼，包括土地稅與房屋稅可比照自用住宅減免，不會因為租人稅金就比較高、減徵所得稅，一個房間每年減少1萬5000元，政府同時提供房屋修膳與行政費用補貼。
賴清德建議女大學去跟房東反應有這些措施，因為他也很想知道房東知道後，會不會從反對變成贊成，若房東還是反對，他想知道原因，再一起來解決，不要因為房東個人顧忌讓政府美意而中斷，這太可惜。最後，賴清德還說他的助理會跟女大生聯繫，瞬間引發在場其他學生一陣驚嘆。
邱顯智則認為這段對話「非常功德」，他開玩笑設計了房東可能對話：「我寧願降租金也不給房客申請租金補貼，難道要我多繳所得稅做功德？」
邱顯智也指出，根據審計部報告，去年300億擴大租金補貼，預計補貼50萬戶，實際核定僅約27.8萬戶，執行率55.74%，實際受限於房東意願，仍有許多符合資格的租屋族難以受惠，無法確實減輕其租屋負擔。