PLG／鋼鐵人強調是被核准的「港資」　供所有增資文件給聯盟備查

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本球團與11月13日發出「不想說再見，因為籃球，高雄我愛你」的公告之後，得到許多熱愛籃球，認同高雄鋼鐵人的雄親們的支持，我們真誠的感謝所有關心支持的球迷和媒體！我們相信公平公義自在人心！
感謝聯盟的高層迅速的回應，並以發出聯盟公告的模式「公開高規格」回應，指示本球團就球團公司股份變更提出相關投資文件提出補件審查，本球團過去兩年向來配合聯盟的規章及指導行事，現在聯盟既有此指示，我們本球團高雄育樂公司將按照聯盟指示，提供所有增資文件以供聯盟「備查」。
根據聯盟章程第二章第六條內相關規定，聯盟球隊所屬公司發生股權變更，因按照中華民國公司法合規變更之後，檢附相關文件下聯盟提出「備查」而非「審核」。
本球團高雄育樂公司將按照聯盟指示，提供所有增資文件以「備查」. 另外基於「公平公開公正」原則，本球團公司於此善意提醒聯盟，P.LEAGUE+經過三個賽季，多個球隊因為持續增資以及股東轉讓均已發生股份變化變更的現況，請聯盟提醒各球隊適時補件「備查」。
同時呼籲聯盟基於公開公平公正的原則，請聯盟將協會制改革之後各球團應有相關權益，如各球團自然成為協會常務理事等事宜，公平對待高雄鋼鐵人球團。
本球團公司再弱弱地問一聲，高雄鋼鐵人球團公司的股東是經過中華民國經濟部核准的投資的「港資」體育文化事業，現在是否已經不是我們背負的「原罪」，這類無謂的紛爭是否就此停息？
不想說再見，因為籃球我們愛高雄；不想再多說，好好打球，球迷說了算！