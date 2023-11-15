拜習會前！拜登稱中國「遇上問題」　分析：展現強勢姿態尋求突破

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而週二在舊金山募款時，拜登則提到中國經濟存在問題，「他們遇到了真正的問題」，但沒有進一步具體說明。《CNN》報導認為，拜登指的應該是中國高漲的青年失業率與房市危機，拜登之前曾說中國經濟就像一枚「定時炸彈」，當時一度造成北京的不滿。
根據《美聯社》報導，白宮希望證明拜登在防止以巴戰爭在中東蔓延成更廣泛的地區衝突，以及說服共和黨繼續支持烏克蘭的同時，能夠兼顧關注亞太地區的局勢發展。柯比說拜登將以「強勢身分」參加與習近平的會晤，在與中國意見分歧的議題上，拜登不會害怕在「需要對抗的地方進行對抗」。
在習近平下榻的飯店外面，同時聚集著親中和反中的示威者，兩群人之間一度爆發扭打，但警方很快介入維持秩序。這些群眾的騷動，也說明美國國內對於拜習會的態度分歧。
《CNN》分析，拜習會前共和黨人持續施壓，質疑拜登與習近平會面的決定，並向拜登明確表達，他應該對習近平「提出挑戰」。拜登也意識到與習近平會面時必須表現出能夠捍衛美國的利益，在美國人民關切的項目中取得進展。而美中很可能在阻止芬太尼等物品出口的議題上達成協議，讓拜登在國內政治上能夠藉此交代有所成就。
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