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拜習會前！拜登稱中國「遇上問題」　分析：展現強勢姿態尋求突破

▲國際社會矚目的拜習會，將在舊金山APEC峰會期間登場，拜登當地時間14日啟程前往舊金山。（圖／美聯社／達志影像）
▲國際社會矚目的拜習會，將在舊金山APEC峰會期間登場，拜登當地時間14日啟程前往舊金山。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

中國國家主席習近平於當地時間14日下午抵達美國舊金山，出席亞太經合組織（APEC）領導人峰會，並將與美國總統拜登會晤。美國總統拜登宣稱，此次會晤目標，是恢復2國正常溝通，拜登在舊金山募款時指出「中國真的遇上問題」，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）則強調，拜登將以「強勢身分」參加會議。

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根據《CNN》報導，美國官員在拜習會前謹慎地控制人們對會議成果的預期，拜登說明此次會晤目標是恢復2國正常溝通，「確保如果出現危機，能夠拿起電話互相交談，我們的軍隊能夠保持聯繫」，拜登並補充說並不是試圖與中國脫鉤，「而是試圖讓兩國關係變得更好」。

而週二在舊金山募款時，拜登則提到中國經濟存在問題，「他們遇到了真正的問題」，但沒有進一步具體說明。《CNN》報導認為，拜登指的應該是中國高漲的青年失業率與房市危機，拜登之前曾說中國經濟就像一枚「定時炸彈」，當時一度造成北京的不滿。

根據《美聯社》報導，白宮希望證明拜登在防止以巴戰爭在中東蔓延成更廣泛的地區衝突，以及說服共和黨繼續支持烏克蘭的同時，能夠兼顧關注亞太地區的局勢發展。柯比說拜登將以「強勢身分」參加與習近平的會晤，在與中國意見分歧的議題上，拜登不會害怕在「需要對抗的地方進行對抗」。

在習近平下榻的飯店外面，同時聚集著親中和反中的示威者，兩群人之間一度爆發扭打，但警方很快介入維持秩序。這些群眾的騷動，也說明美國國內對於拜習會的態度分歧。

《CNN》分析，拜習會前共和黨人持續施壓，質疑拜登與習近平會面的決定，並向拜登明確表達，他應該對習近平「提出挑戰」。拜登也意識到與習近平會面時必須表現出能夠捍衛美國的利益，在美國人民關切的項目中取得進展。而美中很可能在阻止芬太尼等物品出口的議題上達成協議，讓拜登在國內政治上能夠藉此交代有所成就。


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