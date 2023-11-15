「麻」煩了！台虎精釀創辦人吳祖倫涉持毒遭逮 北檢複訊後請回
北市刑大繼上周查獲網紅Joeman（九妹，本名翁雋明）、蕾拉、湯宇持有並吸食大麻案後，今（15）日再次依情資前往逮捕涉嫌持有大麻的台虎精釀啤酒創辦人吳祖倫（44歲）及另名許姓女子（36歲），並於現場起獲含迷幻磨菇第二級毒品西洛西賓（Psilocybine）成份的巧克力、大麻煙油及大麻花、大麻煙草、吸食器、研磨器等物品，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦，2人訊後均獲檢方請回。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，新北市刑大接獲情資，15日清晨進行第2波收網，兵分兩路前往北市大安區、文山區，並在台虎精釀創辦人吳祖倫住宅內查獲含迷幻磨菇第二級毒品西洛西賓（Psilocybine）成份的巧克力3包、大麻煙油及大麻花等共230公克；另外則是在許女住處查扣大麻煙草5公克、吸食器、研磨器等物品。
訊後已將兩人採集尿液檢體進行送驗，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦，稍早檢方複訊後將2人飭回；警方也再次呼籲，近期雖有其他國家有限度開放施用或持有大麻及合成物，惟大麻及迷幻磨菇西洛西賓在我國仍屬第二級毒品，不論是施用、持有均屬犯罪行為，如有運輸、販賣、轉讓或栽種大麻更是觸犯重罪，請民眾應拒絕毒品誘惑，切勿以身試法，以免身陷囹圄。
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