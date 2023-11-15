評柯文哲被吃豆腐　鄭運鵬：不是對民調太有信心就是知識不足

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其次是民眾黨就是一人政黨，柯文哲也只考慮自己。鄭運鵬表示，柯文哲甘願讓國民黨在現在就宣佈未來負責拿取資源，可見民眾黨也沒人才可以參與分配，證實民眾黨就是一個頭大身體小的一人政黨。
第三，聯合政府互相監督，執政聯盟制衡執政聯盟，這是比三民主義更偉大的世界民主制度突破，既然都是合作的政黨了，民眾黨怎麼負責監督制衡？如果是指在行政部門內，民眾黨制衡的意思，就是和國民黨主導的行政院意見不同，而且這應該是行政院會解決的事情，根本不叫制衡。
若是指在立法部分內，立委本來就是和行政部門分治，如果要在立法院內制衡國民黨，又是等於和行政部門唱反調，那為什麼現在民眾黨在立法院一直和國民黨合作呢？在野的時候合作，執政的話就制衡，那就乾脆直接當在野黨就好，這是要騙誰啊？
鄭運鵬說，結論就是自己很早以前就說過的，民眾黨一坐下來談判就輸了，現在進入被國民黨併購的程序，國民黨還不用花錢。短短6點共識，柯文哲被吃豆腐成這樣，如果不是對自己民調太有信心，就是知識不足，完全不懂聯合政府的政治原理，或是今天的會議中被出示了什麼弱點，造成全面退讓。
最後鄭運鵬說，但也有可能柯文哲這一局是扮豬吃老虎拿到總統候選人的位子，如果是副手，「那智商顯然沒有157，鬼迷心竅打對折差不多是87。」
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