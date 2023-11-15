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評柯文哲被吃豆腐　鄭運鵬：不是對民調太有信心就是知識不足

▲鄭運鵬評論柯文哲同意藍白合的合作方式，不是對自己民調太有信心，就是知識不足。（圖／NOWnews攝影中心）
▲鄭運鵬評論柯文哲同意藍白合的合作方式，不是對自己民調太有信心，就是知識不足。（圖／NOWnews攝影中心）

記者陳威叡／台北報導

國民黨與民眾黨今（15）日拍板確定以全民調決定合作方式，未納政黨支持度，更承諾除國防、外交與兩岸由總統決定外，其餘部會依各黨立委席次分配，民眾黨主責監督制衡、國民黨主責建設發展。對此民進黨立委鄭運鵬說，很早就說過民眾黨一談判就輸了，被國民黨併購還不用花錢，柯文哲豆腐被吃成這樣，如果不是對自己民調太有信心，就是知識不足，如果只是副手，那智商顯然沒有157，鬼迷心竅打對折差不多是87。

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鄭運鵬說，仔細看了這一份藍白合共識，發現第六點的最後三句很有意思「其餘各部會原則上由各黨派立委席次分配，民眾黨負責監督制衡，國民黨負責建設發展」，這證明了幾件事情，首先是聯合政府就是國民黨政府，民眾黨不分區一定比國民黨少，區域立委找不到人，目前只提了11席，認為一席都不會當選，即使柯文哲為正，有機會拿了國防、外交、兩岸加上民眾黨區域立委全壘打，立委席次還是大輸國民黨，等於行政院都是國民黨把國家資源拿走，「柯文哲不會不知道，明知而故讓，必有不可告人的原因。」

其次是民眾黨就是一人政黨，柯文哲也只考慮自己。鄭運鵬表示，柯文哲甘願讓國民黨在現在就宣佈未來負責拿取資源，可見民眾黨也沒人才可以參與分配，證實民眾黨就是一個頭大身體小的一人政黨。

第三，聯合政府互相監督，執政聯盟制衡執政聯盟，這是比三民主義更偉大的世界民主制度突破，既然都是合作的政黨了，民眾黨怎麼負責監督制衡？如果是指在行政部門內，民眾黨制衡的意思，就是和國民黨主導的行政院意見不同，而且這應該是行政院會解決的事情，根本不叫制衡。

若是指在立法部分內，立委本來就是和行政部門分治，如果要在立法院內制衡國民黨，又是等於和行政部門唱反調，那為什麼現在民眾黨在立法院一直和國民黨合作呢？在野的時候合作，執政的話就制衡，那就乾脆直接當在野黨就好，這是要騙誰啊？

鄭運鵬說，結論就是自己很早以前就說過的，民眾黨一坐下來談判就輸了，現在進入被國民黨併購的程序，國民黨還不用花錢。短短6點共識，柯文哲被吃豆腐成這樣，如果不是對自己民調太有信心，就是知識不足，完全不懂聯合政府的政治原理，或是今天的會議中被出示了什麼弱點，造成全面退讓。

最後鄭運鵬說，但也有可能柯文哲這一局是扮豬吃老虎拿到總統候選人的位子，如果是副手，「那智商顯然沒有157，鬼迷心竅打對折差不多是87。」

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