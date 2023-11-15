林燕祝議會質詢靠護航取得政府標案 朱明宏：不要模糊焦點

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朱明宏表示，自民國88年高職畢業後，因家境關係進入電腦公司半工半讀，因當時就職之公司主管業務接洽的關係，開始至台南縣、市政府各基層單位進行電腦軟硬體維修及各項相關專業服務，一直到民國99年10月20日與昔日打拼之夥伴共同成立了「宏權科技公司」，創業經營期間因服務及專業技術持續精進及提升，更因為電腦是持續性的服務，且有保固期、需承擔售後服務，服務期間均受到各單位的高度肯定。
為了希望家鄉能發展更好，110年決定投入第10選區市議員的初選，為台南市的進步貢獻心力，同時也退出「宏權科技公司」之經營團隊，後來雖初選失利，仍在地方持續耕耘，專心服務於公共領域及鄉親。
林燕祝議員說，我是利用與林宜瑾議員及立委的關係，取得政府標案，大賺政府經費。對此我感到相當遺憾也很痛心，認識我或被我服務過的公部門或公務人員都知道我來自一個純樸的家庭，是一個靠雙手打拼、白手起家的認真A少年家，與同仁成立公司後經大學教授推薦，來就讀長榮大學EMBA碩士班，並和議員林燕祝成為同班同學，當時林燕祝也特別關心過我的家境，瞭解我的父母是身心障礙者，也知道我剛創業不容易，所以讓我到議員林燕祝服務處來協助維修電腦，我結婚時林燕祝還親臨會場祝賀，雖然我們不常在學校遇到，但就讀碩班的我們曾經是那麼良好的互動，而且當時的我並未認識議員林宜瑾，這部份同學們及您過去的助理都是有共同參與瞭解的。
有關利益衝突迴避的部份，朱明宏表示在林宜瑾擔任議員期間，並沒有穿過議員背心，處理過任何與市府及機關大大小小的會勘，僅在候選人競選總部場合或活動穿過議員的背心，故當然無涉及利益衝突迴避的問題。
朱明宏指出，後來因為政治立場的不同，為了拉抬立委參選人李全教低迷的選情，林燕祝不只穿上有李全教的字眼四處拜票，陪同李全教參與地方行程，今日更將老同學當成政治提款機，希望藉此打擊政治上的敵人。
如果是因為我和林宜瑾議員或立委關係好，那麼我就是利用與立委或議員的關係來取得標案，那麼按此邏輯，在此之前我和你是同學，關係也相當良好，我過去的標案都是你幫我護航的囉？
朱明宏強調，政府機關所有的採購案均是公平、公正、公開的，且均有層層把關及評審委員、會計及政風來監督每個標案，甚至機關可透過「臺銀採購部-共同供應契約(政府電子採購網)」來下單取得電腦相關軟硬體及週邊產品，新聞中提到，宏權科技公司在近五年間介入9237件標案，但在政府採購網的公開數據可以查詢到，自106年度至112年度這七年間(更何況是五年)，宏權科技公司僅取得122件標案，俊耀公司僅有3件標案，與9237件標案相差甚遠，這樣的說法是否汙衊公務人員，侮辱公務人員的智慧與判斷?且哪來新聞所說的9237件標案?
更何況，去年林燕祝議員在競選連任前期間，也因為選舉競爭關係，去年已經向議會提案，將宏權科技公司送交檢調調查，至今查無不法，證明一切合法及清白，14日在議會的總質詢只是為了立委選舉，一而再，再而三的老調重彈。
朱明宏說，議會應該是為民眾發聲的神聖殿堂，希望老同學林燕祝議員可以專心問政，而不是濫用議員職權，利用行政工具及資源來打擊政治異己，同時也造成公務人員的困擾，為人民謀取福利，這才是人民之福祉，政治是一時的，朋友同學才是永遠的！
據了解，林燕祝議員在總質詢揭發林宜瑾特助朱明宏弊案，抨擊朱明宏一路地方中央追隨林宜瑾，成立宏權等3家科技公司，違反公職人員利益迴避法和貪汙治罪條例，從2019年到2023年標下各區公所和機關，共9237件工程管理費標案，雖名為「工程管理費」實為賣碳粉和墨水匣，導致公所和機關「碳粉」堆積如山，朱明宏卻賺得滿缽滿盆，民眾已檢舉到法務部廉政公署，請檢調不畏權勢依法偵辦。