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金馬60／《富都青年》吳慷仁4分鐘無聲控訴　記入表演生涯新篇章

▲吳慷仁在《富都青年》一場4分鐘一鏡到底的無聲控訴，將記入他表演生涯的新篇章。（圖／金馬執委會提供）
▲吳慷仁在《富都青年》一場4分鐘一鏡到底的無聲控訴，將記入他表演生涯的新篇章。（圖／金馬執委會提供）

文／鳴影品

（編按）第60屆金馬獎將於11月25日揭曉，吳慷仁、陳澤耀主演的馬來西亞電影《富都青年》提名最佳男主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳新演員、最佳攝影、最佳造型設計、最佳原創電影歌曲7個獎項，資深影評人鳴影品為本部入圍作品導讀及評析。

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▲金馬影展《富都青年》星光首映會，導演王禮霖（中）率演員吳慷仁（右）、陳澤耀帥氣登台。（圖／金馬執委會）
▲《富都青年》入圍今年金馬獎7項大獎。（圖／金馬執委會提供）
吉隆坡的「富都」像沉淪在市中心的焦土，地名和位置都諷刺。電影用一對既無家人也無身分證的邊緣兄弟，為聚集在此的中下階層華人與外籍移工發聲，重揭長年未決的社會漏洞。

吳慷仁飾演聾啞哥哥，任勞任怨靠零工度日；陳澤耀扮演的弟弟鋌而走險賣假文件，只求早日和哥哥脫離此地。一再受阻的身分證明文件申請，眼看終於有轉機，豈料，積怨和命運擦出意外之火，燒毀遙遠的夢。

▲《富都青年》中吳慷仁（前）、陳澤耀演兄弟，在市場辛苦打工。（圖／甲上）
▲《富都青年》中吳慷仁（前）、陳澤耀演兄弟，在市場辛苦打工。（圖／甲上提供）
2兄弟的表演都教人目不轉睛。陳澤耀把翻不了身的鹹魚揣摩得氣味濃厚，演多小人物的他，在這個愈在地愈鮮明的衰尾角色上，渾然天成。佇在人生一再受壓折僅剩的最後執念都被摧毀的末路上，他的萬般怨憤深具說服力。

吳慷仁這一回不開口說台詞，只靠手語肢體和神情表達，拉高難度係數，顯現他費盡苦工的全情投入。乾瘦抹黑的身軀，貧窮勞動度日，他如苦行僧一般看顧著弟弟；但是劇本對他很壞，即使正向為善，依然被打入無間地獄。後段4分鐘一鏡到底的無聲控訴，將記入他表演生涯的新篇章。

▲吳慷仁為電影《富都青年》刻意曬黑減重。（圖／甲上）
▲吳慷仁為電影《富都青年》刻意曬黑減重。（圖／甲上提供）
▲吳慷仁（右）、陳澤耀在《富都青年》中，扮演相依為命的兄弟。（圖／甲上）
▲吳慷仁（右）、陳澤耀在《富都青年》中，扮演相依為命的兄弟。（圖／甲上提供）
電影前半段堆砌的身分歸屬議題，在過於突然的意外之後變調，所幸兄弟情誼在真摯表演之下更拉緊心弦，催淚火喉節節調升，以致於陳澤耀一角該有的罪惡感、吳慷仁角色轉折的稍微粗暴都不那麼阻礙情緒。

▲《富都青年》中吳慷仁（右）、陳澤耀演兄弟。（圖／甲上）
▲陳澤耀（左）把翻不了身的鹹魚揣摩得氣味濃厚，演多小人物的他，在這個愈在地愈鮮明的衰尾角色上，渾然天成。（圖／甲上提供）
故事一度引導出男性情愫。因為窘困處境而裸身同睡，床上的調侃嬉戲，追問是不是不喜歡女人，甚或生日派對上的吃味，都可解讀為在乎彼此的兄弟情；可是那意味複雜的長擁抱，即便在哥哥視角剪輯出不捨女孩離去的畫面，最後的觀影視角停在的是桌上那一盞《春光乍洩》的瀑布燈；這個符號是刻意為之的明示，但電影後來並沒有要繼續處理這個幾度提起的情結。

▲吳慷仁（左）、陳澤耀在《富都青年》中，沒身分證、無國籍，慘淪馬來西亞底層社會。（圖／甲上）
▲吳慷仁（左）、陳澤耀在《富都青年》中，沒身分證、無國籍，慘淪馬來西亞底層社會。（圖／甲上提供）
不過，這個曖昧不明又給了陳澤耀更多層次複雜的表演空間。收尾的監獄兄弟對戲直戳人心，吳慷仁和陳澤耀在金馬獎最佳男主角、男配角之戰，皆已列上前2順位。

新導演王禮霖功力出色，敘事引人入勝，調和雙主角表演有血有肉，給足張力。Kartik VIJAY的鏡頭帶有生活氣味，飽和色溫襯托了兄弟倆一路遭遇的炙熱煎熬。

▲《富都青年》導演王禮霖（右）親自指導吳慷仁演出。（圖／甲上）
▲《富都青年》導演王禮霖（右）親自指導吳慷仁演出。（圖／甲上提供）
●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。

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