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郭雪芙《此時此刻》被夏和熙嫌「身材太膨脹」　王子乾笑：還沒看

▲郭雪芙（右）《此時此刻》被夏和熙（左）嫌「身材太膨脹」，王子則在一旁乾笑「還沒看」。（圖／NOWnews資料照）
▲郭雪芙（右）《此時此刻》被夏和熙（左）嫌「身材太膨脹」，王子則在一旁乾笑「還沒看」。（圖／NOWnews資料照）

記者蔡依庭／台北報導

王子（邱勝翊）和夏和熙今（15）日出席「快電商」記者會，談起近來大家瘋看影集《此時此刻》，夏和熙表示最喜歡好友郭雪芙和劉俊謙演出的單元《站一個晚上》，透露忍不住傳訊給郭雪芙「吃比較好」，郭雪芙前緋聞男友王子站在一旁笑笑的，然後說：「還沒看，之後會看。」

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▲王子（右）和夏和熙出席記者會，分享最近在看啥劇。（圖／快電商）
▲王子（右）和夏和熙出席記者會，分享最近在看啥劇。（圖／快電商）
夏和熙私心最愛郭雪芙和劉俊謙的單元，然後又口出狂言：「雪芙那時候比較胖！」他很壞，透露在看的當下就馬上傳訊息給郭雪芙，「我說那時候好像吃比較好，她也說她為角色犧牲，我邊看邊想說『天啊！也太膨脹』，但為了那角色也很適合，跟她演對手戲的演員劉俊謙也很棒，我滿喜歡這章節的。」

《此時此刻》算是現正較熱門的影集，尤其有小S和吳慷仁合體大尺度演出。夏和熙很聽話，照著小S的意思，從她主演的那集看起，驚呼被小S和李佳穎的尺度嚇到，他讚嘆：「哇！大家都很願意為戲劇做不一樣的犧牲，也看到台劇不一樣的一面，集結這麼多人，劇本也非常用心，也很期待某天王子尺度也可以達到。」沒事又被掃到的王子，只好回表示若是演出上的需求，大尺度也OK。

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