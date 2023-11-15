內幕／峰迴路轉！藍營原已做好最壞打算　柯文哲退讓成就藍白合

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為避免受各陣營主戰派、主和派干擾，這次協商還特別清場，只有4個「大人」面對面親自談，會談進行了2個多小時，雙方陣營幕僚雖無法得知會談內容，但當時從談的時間這麼長，就可以略知有合作的可能。
過去藍白合卡關，就是因為雙方陣營原本就產生正副人選的方式一直有嚴重分歧，柯文哲陣營堅持全民調決定勝負，且一定要有手機民調，國民黨方面，則是堅持要納入政黨支持度，否則低估了國民黨的政黨實力。
馬英九10日突襲式支持全民調決定藍白合後，獲得前高雄市長韓國瑜也表態支持，馬曾任總統，在黨內有舉無輕重的地位，而韓則是最有藍營號召力的人物，有了馬韓的支持，也加速了藍白整合的進程。
不過，據了解，侯營部分內部對於馬、韓的做法十分不認同，也不能理解，認為支持全民調給了柯文哲一劑強心針，城門大開、歡迎敵軍進城；朱立倫陣營初期對於馬版全民調的做法也不完全認同，還是堅持要納入政黨支持度，最後的底線就是六四比，政黨支持度占4成。
據了解，侯營一度立場採得很硬，堅持要以德國模式進行，甚至黨中央將六四比下修至七三比，侯營也不買單。昨日晚間侯營與國民黨進行沙盤推演，儘管不放棄合作希望，但雙方都已經做好最壞的打算，甚至也備妥了開戰柯文哲的計畫，氛圍十分凝重。
正當各界甚至包括藍白營內部都認為合作可能破局時，藍白今日會談竟然達成共識，被幕僚形容為，「睡了一覺世界都變了！」
遊戲規則是由現有的民調以及藍、白內參民調各一份，決定正副搭配，若在誤差範圍之內，以侯柯配為主，以這樣的遊戲規則可見，柯文哲做出退讓，願意接受擔任副手可能，因為從近期民調可見，侯柯配或柯侯配都贏過賴蕭配，而侯柯配與柯侯配也都在3％誤差範圍之內，因此最後出線的以侯柯配最為可能。
由於民調是採計11日到17日，仍有民調正在進行中，國民黨黨代表、輔選幹部已經開始在各群組中催票，提醒支持者若接到民調電話一定要支持侯柯配。
最終結果將在18日由馬英九基金會公布，若確定由柯侯配對戰賴蕭配，馬英九就是藍白整合最大的促成跟推進者，將獲得難以取代的歷史定位。