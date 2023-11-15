站穩萬七？專家：台股整體景氣觸底緩升 首選2種股票
美國最新通膨數據報喜，美股14日四大指數全面勁揚，激勵台北股市今（15）日表現，開盤立即站上萬七，終場漲213點，收在17128點，漲幅1.25%，成交金額擴大到新台幣3779.59億元。專家認為，目前利多包括晶圓龍頭大廠10月營收報喜、歐美進入消費旺季、台灣選舉行情發酵、拜習會氣氛樂觀等，短線可觀察台股是否正式站穩萬七。台股整體景氣觸底緩升，2024年行情仍首選電子股與成長股。
記者許家禎／台北報導
PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，美國通膨數據降溫有感，聯準會升息預期下滑，帶動美股大漲，特別是科技股領頭強彈，激勵台股今（15）日一開盤就跳空站穩萬七大關之上，帶動指數穩居短中長天期均線之上，表現強勢。
孫傳恕說明，隨著美債殖利率與美元指數回落，資金轉向風險性資產，有利股市資金活水充沛，且從景氣面來看，不論美國或台灣都見到景氣落底回升，包括美國第三季GDP初值成長4.9%，為近兩年來最快增速，台灣景氣燈號轉為黃藍燈，反映製造業景氣回溫，以及台灣出口金額由負轉正。
另外，盤點目前利多因子包括晶圓龍頭大廠10月營收報喜、歐美進入年底消費旺季、台灣選舉行情發酵、拜習會氣氛樂觀等，短線可觀察台股是否正式站穩萬七。
針對年底旺季行情與明年的台股趨勢，孫傳恕認為，考量台股景氣觸底緩升，2024年行情仍首選電子股與成長股，根據預估，全球記憶體、PC、手機等科技族群明年市場表現將由負轉正，而保德信內部統計亦顯示，2024年電子獲利表現持續優於傳產，其中IC設計、記憶體、電子零組件等有望繳出亮眼年增幅，傳產則以紡織產業看升。