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藍白合退讓遭支持者罵翻　柯文哲：個人位子不重要

▲民眾黨總統參選人柯文哲今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，回答現場學生提問。（圖／NOWnews攝影中心）
▲民眾黨總統參選人柯文哲今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，回答現場學生提問。（圖／NOWnews攝影中心）

記者呂炯昌／台北報導

正當外界以及藍營內部都認為合作瀕臨破局之際，在前總統馬英九的登高一呼支持全民調後，藍白加速整合進程，今（15）日上午藍白黨主席政黨協商會中達成共識，由民調統計專家檢視評估11月7日至11月17日社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果，11月19日將在馬英九基金會公布結果。不過，民眾黨主席柯文哲的退讓舉動遭到支持者罵翻，柯文哲在晚間回應表示，「個人位子不重要，重點是結束臺灣政壇兩極對抗。」

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柯文哲在臉書發文表示，在馬英九的見證下，今天朱立倫、侯友宜與他再度進行了政黨協商。他要先感謝馬英九不計毀譽出面號召在野領袖回應主流民意的期盼，協助彼此溝通討論。「我相信所有人的想法，個人位子不重要，重點是結束臺灣政壇兩極對抗、贏者全拿、毫無制衡的亂象，歷史會不斷往前，我們只能盡自己力量，讓臺灣順行。」

柯文哲表示，這大半年來，「藍白合」成了大選的重要話題，喧賓奪主，排擠掉對重大國政討論的版面，各方猜測不斷，對於「怎麼合」，每天有想像力過度豐富的版本。各種陰謀論，已經到了匪夷所思的程度。其實，超過六成民意對政黨輪替的期待，因為民進黨政府的意識形態治國，使國家發展陷入空轉倒退，多數民意無法再忍耐。

柯文哲指出，努力溝通下，兩黨對於未來的國會合作已經達成共識，要促成台灣第三波民主改革、推動聯合政府，至於正副總統產生方式，將由民調專家檢視各界公布的民調結果，希望發揮加乘力量，齊力為人民。從政十年來，他希望每一次參選都是一場「改變政治文化的社會運動」，從兩極對抗到聯合政府；從仇恨動員到理性、務實、科學、正直；從彼此詆毀杯葛到專業誠信治理，此刻他的心仍然堅定踏實。

柯文哲提到，今年他去嘉義女中演講，同學問，如果人生再來一次，是否會直接從政？「我說不會，人生是一條單行道，選擇另一條路會如何，你永遠不會知道，我們只能在每一個抉擇的岔路路口，秉持信念與價值，莫忘初衷。」

柯文哲指出，他相信，這才是他參選的目的，這才是台灣民眾黨存在的意義，這才是「政治」對於每一位台灣人的意義所在。「請與我們一起迎風前行。」


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