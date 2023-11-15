藍白合退讓遭支持者罵翻　柯文哲：個人位子不重要

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柯文哲表示，這大半年來，「藍白合」成了大選的重要話題，喧賓奪主，排擠掉對重大國政討論的版面，各方猜測不斷，對於「怎麼合」，每天有想像力過度豐富的版本。各種陰謀論，已經到了匪夷所思的程度。其實，超過六成民意對政黨輪替的期待，因為民進黨政府的意識形態治國，使國家發展陷入空轉倒退，多數民意無法再忍耐。
柯文哲指出，努力溝通下，兩黨對於未來的國會合作已經達成共識，要促成台灣第三波民主改革、推動聯合政府，至於正副總統產生方式，將由民調專家檢視各界公布的民調結果，希望發揮加乘力量，齊力為人民。從政十年來，他希望每一次參選都是一場「改變政治文化的社會運動」，從兩極對抗到聯合政府；從仇恨動員到理性、務實、科學、正直；從彼此詆毀杯葛到專業誠信治理，此刻他的心仍然堅定踏實。
柯文哲提到，今年他去嘉義女中演講，同學問，如果人生再來一次，是否會直接從政？「我說不會，人生是一條單行道，選擇另一條路會如何，你永遠不會知道，我們只能在每一個抉擇的岔路路口，秉持信念與價值，莫忘初衷。」
柯文哲指出，他相信，這才是他參選的目的，這才是台灣民眾黨存在的意義，這才是「政治」對於每一位台灣人的意義所在。「請與我們一起迎風前行。」
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