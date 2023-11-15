哈孝遠認了！「姑媳大戰」後和姊姊超過半年沒聯絡 全家各玩各的
男星哈孝遠空姐老婆瑄瑄，在節目中抱怨大姑哈平遠想領養她的家人，更稱對方是「窒息的愛」，惹哈平遠不爽，「姑媳大戰」一觸即發。事件過8個月，今（15）日哈孝遠錄製東森超視節目《哈囉 你有事嗎？》，認了和姊姊哈平遠至今仍未破冰，已超過半年沒聯絡，他淡定表示：「時間到了就會好了，家人難免吵架嘛！」媽媽也不插手過問，「所以我們家3人就是各自玩各自的」。
記者黃盈容／台北報導
哈孝遠大方承認和哈平遠未聯絡，但血濃於水，家人間吵架終究會和好，「現在就是沒有什麽特別的事，最近都在忙小孩子的事情，反正大家都忙嘛！大家都有自己的家庭自己的事情」。想當然爾老婆瑄瑄也沒和大姑聯繫，哈孝遠苦笑，「如果瑄瑄私底下跟她聯絡，然後我沒有跟我姊聯絡，那是不是太奇怪了！」
他覺得無需特別和姊姊破冰，過年到了，自然會和好，「總是會一起吃飯什麽的」。媽媽徐台榮不干涉姊弟、姑嫂紛爭，哈孝遠表示，剛好媽媽膝蓋舊傷好很多，瘋狂出國玩，「所以我們家3人就是各自玩各自的，這樣說好像怪怪的，但是就是各自精采」。
身為前籃球員、台啤英熊總經理哈孝遠，今說到前陣子的球星吳季穎打假球風波，痛批「一顆老鼠屎，壞了一鍋粥！明明這麽好的一個前景要發展起來，2個聯盟也可能要結合了，這個搞出這樣子風波」，他也強調這是極少數人行為，「大部分的球員還是都是很努力！」