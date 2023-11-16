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獨／南門市場今日開幕！美食家胡天蘭推薦4攤　每年必買這家元宵

▲南門市場歷經4年改建，外觀也全新，上個月試營運，終於今（16）日正式開幕。美食家胡天蘭推薦了四攤他經常造訪的攤位，介紹他喜愛採買的的菜餚。（圖／記者葉盛耀攝）
▲南門市場歷經4年改建，外觀也全新，上個月試營運，終於今（16）日正式開幕。美食家胡天蘭推薦了四攤他經常造訪的攤位，介紹他喜愛採買的的菜餚。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

台北南門市場歷經4年改建，上個月月初開始試營運，終於今（16）日正式開幕。南門市場新大樓啟用後，幾乎所有攤商老味道原址重返，歷經一個月試營運，不分平假日人潮絲毫不減，匯聚大江南北各式手工菜餚，《NOWnews今日新聞》邀請經常逛南門市場的美食家胡天蘭，分享她的私藏口袋名單，並推薦適合入手的菜餚點心。

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寫過多本著作、擔任無數場美食比賽評審，上遍各大美食節目的美食家胡天蘭，除了吃遍全世界各地美食，也喜愛逛市場，南門市場就是她經常造訪的市場之一，此次針對歷經改建又將於今日重新開幕的南門市場，她推薦了經常造訪的4家攤商。

▲胡天蘭平日也喜愛逛市場，南門市場就是她經常造訪的台北市場之一。（圖／記者葉盛耀攝）
▲胡天蘭平日也喜愛逛市場，南門市場就是她經常造訪的台北市場之一。（圖／記者葉盛耀攝）
📌合星糕糰店
為南門市場傳承三代的好味道，提供以傳統手藝及天然食材製作的各式麵食、米食、點心、節慶食品等，來到這裡看到許多人排隊購買的是四種口味的鬆糕。胡天蘭更推薦這裡的鮮肉酥餅、現包的菜肉餛鈍，尤其每年接近元宵節慶時，來此買個幾盒元宵，是她多年來的習慣。另外，她更推薦祝壽時可以來買顆母子壽桃，以大壽桃包入多顆小壽桃，每顆壽桃都是紅豆沙餡，愈嚼愈好吃。

▲合星糕糰店是胡天蘭經常造訪的攤商，幾樣點心都讓她愛不釋手，每年元宵前後更是都會來此買元宵。（圖／記者葉盛耀攝）
▲合星糕糰店是胡天蘭經常造訪的攤商，幾樣點心都讓她愛不釋手，每年元宵節前後她更是會來此買元宵。（圖／記者葉盛耀攝）
▲許多婆婆媽媽來到合星糕糰店排隊，都是為了鬆糕。（圖／記者葉盛耀攝）
▲許多婆婆媽媽來到合星糕糰店排隊，都是為了鬆糕。（圖／記者葉盛耀攝）
▲現包的餛飩，用料實在，也受到美食家胡天蘭大推。（圖／記者葉盛耀攝）
▲現包的餛飩，用料實在，也受到美食家胡天蘭大推。（圖／記者葉盛耀攝）
▲以大壽桃包入多顆小壽桃的「母子壽桃」，也是合星糕糰店的招牌商品。（圖／記者葉盛耀攝）
▲以大壽桃包入多顆小壽桃的「母子壽桃」，也是合星糕糰店的招牌商品。（圖／記者葉盛耀攝）
📌逸湘齋
已有30多年歷史，以江浙風味加上各式外省菜式名菜享譽盛名，也是民眾到南門市場置辦年菜時的名店選擇之一。祖籍湖南的胡天蘭也嗜辣，喜歡來此外帶個五更腸旺，而大菜之外，胡天蘭更喜愛選購這裡的小點心，像是冰糖蓮藕等，最有趣的是，胡天蘭最喜歡這裡的滷蛋白，也就是去掉了蛋黃的滷蛋，有豐富蛋白質又滷得特別有味道，她笑說：「這是減肥聖品！」

▲以江浙風味特色小吃等名菜享富盛名，有30多年歷史。（圖／記者葉盛耀攝）
▲逸湘齋以江浙風味特色小吃等名菜而聞名，有30多年歷史。（圖／記者葉盛耀攝）
▲胡天蘭喜歡這裡的小點心，像是冰糖蓮藕。（圖／記者葉盛耀攝）
▲胡天蘭喜歡這裡的小點心，像是冰糖蓮藕。（圖／記者葉盛耀攝）
▲胡天蘭還喜灣逸湘齋的滷蛋白，她笑稱是減肥聖品。（圖／記者葉盛耀攝）
▲胡天蘭還喜灣逸湘齋的滷蛋白，她笑稱是減肥聖品。（圖／記者葉盛耀攝）
📌上海火腿食品
過年總要置辦火腿臘肉，胡天蘭偏愛這裡的風雞腿，做好後會以冷凍保存，方便外帶。另外豆腐香腸、椒麻香腸，更是她大力推薦的獨家口味。

▲上海火腿食品是著名的燒臘乾貨店。（圖／記者葉盛耀攝）
▲上海火腿食品是著名的燒臘乾貨店。（圖／記者葉盛耀攝）
▲豆腐香腸、椒麻香腸，是胡天蘭大力推薦的獨家口味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲豆腐香腸、椒麻香腸，是胡天蘭大力推薦的獨家口味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲風雞腿是傳統製法，再以真空包裝、冷凍保存。（圖／記者葉盛耀攝）
▲風雞腿是傳統製法，再以真空包裝、冷凍保存。（圖／記者葉盛耀攝）
📌雪裡紅素食點心
本就是在台北有多家分店的知名品牌，在南門市場則可外帶鹹甜多種口味的包子，還有饅頭、花捲、酥餅等，除了招牌的雪菜包之外，胡天蘭更喜歡的是四季豆包，餡料相當飽滿豐富，尤其裡頭還摻有荸薺小丁，增加口感與甜度。需提醒這裡販售的是冷藏包子，買回家後記得再加以覆熱。

▲許多民眾排隊，購買雪裡紅素食點心的各式包子。（圖／記者葉盛耀攝）
▲許多民眾排隊，購買雪裡紅素食點心的各式包子。（圖／記者葉盛耀攝）
▲雪裡紅素食點心的四季豆包，餡料相當飽滿。（圖／記者葉盛耀攝）
▲雪裡紅素食點心的四季豆包，餡料相當飽滿。（圖／記者葉盛耀攝）
▲熱鬧的南門市場，將於今日正式開幕。（圖／記者葉盛耀攝）
▲熱鬧的南門市場，將於今日正式開幕。（圖／記者葉盛耀攝）

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