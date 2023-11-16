獨／南門市場今日開幕！美食家胡天蘭推薦4攤　每年必買這家元宵

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📌合星糕糰店
為南門市場傳承三代的好味道，提供以傳統手藝及天然食材製作的各式麵食、米食、點心、節慶食品等，來到這裡看到許多人排隊購買的是四種口味的鬆糕。胡天蘭更推薦這裡的鮮肉酥餅、現包的菜肉餛鈍，尤其每年接近元宵節慶時，來此買個幾盒元宵，是她多年來的習慣。另外，她更推薦祝壽時可以來買顆母子壽桃，以大壽桃包入多顆小壽桃，每顆壽桃都是紅豆沙餡，愈嚼愈好吃。
📌逸湘齋
已有30多年歷史，以江浙風味加上各式外省菜式名菜享譽盛名，也是民眾到南門市場置辦年菜時的名店選擇之一。祖籍湖南的胡天蘭也嗜辣，喜歡來此外帶個五更腸旺，而大菜之外，胡天蘭更喜愛選購這裡的小點心，像是冰糖蓮藕等，最有趣的是，胡天蘭最喜歡這裡的滷蛋白，也就是去掉了蛋黃的滷蛋，有豐富蛋白質又滷得特別有味道，她笑說：「這是減肥聖品！」
📌上海火腿食品
過年總要置辦火腿臘肉，胡天蘭偏愛這裡的風雞腿，做好後會以冷凍保存，方便外帶。另外豆腐香腸、椒麻香腸，更是她大力推薦的獨家口味。
📌雪裡紅素食點心
本就是在台北有多家分店的知名品牌，在南門市場則可外帶鹹甜多種口味的包子，還有饅頭、花捲、酥餅等，除了招牌的雪菜包之外，胡天蘭更喜歡的是四季豆包，餡料相當飽滿豐富，尤其裡頭還摻有荸薺小丁，增加口感與甜度。需提醒這裡販售的是冷藏包子，買回家後記得再加以覆熱。