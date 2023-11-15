台灣鋼鐵公會60歲生日！翁朝棟信心喊話供應趨緊有利鋼市供需均衡

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台灣鋼鐵工業同業公會理事長翁朝棟首先感謝鋼鐵業者與會，來見證台灣鋼鐵業一甲子的發展，讓活動增添光彩，他說，台灣鋼鐵公會創立於民國52年11月14日，目前有會員廠商214家，各類鋼品年產約2433萬噸，是國家經濟成長的支柱，與台灣的經濟發展共榮成長，今天欣逢60週年生日，該公會以「鋼鐵60永續未來」為主題慶生。
翁朝棟表示，目前國際地緣政治衝突不斷，但全球經濟動能穩定回溫，美國經濟韌性高於預期，就業與消費表現強勁，政府債務上限危機緩解、車廠聯合罷工趨近尾聲，有利汽車用鋼需求逐漸釋出，以及通膨減緩趨勢不變，預期美、歐央行升息週期已接近尾聲，經濟成長回穩。
翁朝棟說，中國大陸今年第4季已進入冬季環保限產，有助抑制供給，而經統計，大陸10月下旬粗鋼日均產量為262萬噸，較7月下旬峰值減少14%，且大陸鋼材社會庫存也一直下滑，10月下旬來到949萬噸，自8月中旬高點來降幅達22%，另外，歐洲地區關停7支高爐，減產效應發酵，WSI統計今年9月全球粗鋼產量為1493億噸，同比下降1.5%，供給面縮減，有助鋼市供需恢復均衡。
翁朝棟指出，近期國際經濟正向變化，美、中兩國製造業PMI指數走升，OECD-CLI領先指標自今年6月以來持續擴張，且全球通膨趨緩，以及美國經濟領先指標轉強，其政府也擴增財政支出，強化消費與就業市場的韌性。
翁朝棟強調，美國鋼廠自9月份起發動連續3波漲價，北美熱軋出廠行情自底部反彈超過每公噸230美元，歐洲鋼廠推漲帶動南歐熱軋出廠行情上漲超過每公噸30美元，中國目前熱軋外銷報價每公噸亦提漲20-30美元，美歐漲價引擎發動疊加需求釋出，有利支撐國際鋼價回溫，有利鋼廠重回正常獲利空間，因此，鑑於美、歐、中三大市場均已逐步上漲，所以對112年全年獲利深具信心。