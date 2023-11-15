勞動部南分署攜手友善企業 善用輔具助中高齡續留職場

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勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，依國發會報告顯示因受少子化影響，核心勞動年齡將提升至45歲以上，為續留、解決企業缺工，雲嘉南分署積極推動促進中高齡就業等相關措施，其中協助企業改善作業流程及補助就業輔具等的職務再設計，南分署近3年就服務了184家企業、811人次，核定超過1,700萬元的補助經費，歡迎企業踴躍申請，妥善運用政府資源、營造友善職場。
「中高齡資深員工，是公司最大的資產」企業第二代廠務經理黃禹嘉表示，薌園成立逾30年、主要生產台灣在地穀物製品，中高齡以上員工約有26位，多為創立初期就一同打拼的在地居民，其熟練的技術及專業職能是公司永續發展的關鍵，但伴隨著員工們年齡增長、體力下滑及效能降低等作業問題，不僅容易暈眩，還因包裹穩定度不一而被客訴。
黃禹嘉說，朴子就業中心主動聯繫並分享職務再設計資源，透過輔導團顧問盤點及評估，決定增添半自動包膜裹包機及手推式洗地機，其中勞動部還補助部份輔具費用，除有效解決包膜問題及節省作業時間，更大幅減輕中高齡員工的體力負荷，黃禹嘉也將職務再設計資源，分享給食品業的好友，並鼓勵他們申請運用，提供更好的就業環境。
勞動部為落實「中高齡者及高齡者就業促進法」，提升中高齡者勞動參與、促進高齡者就業，積極推動各項補助措施，鼓勵有用人需求的企業踴躍提出申請，善用壯士代人才、搶占用人先機，相關資訊請上台灣就業通首頁(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢，或電洽06-6985945#1141-1143由專人為您服務。