全球鋼市低谷已過！中鋼公司112年12月份月盤價以平高盤調漲

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王錫欽說，台灣9月份景氣燈號回至黃藍燈，加上政府持續剌激內需，擴大國內公共建設規模，並減徵關鍵原物料稅賦，央行預估明(113)年台灣經濟成長率達3.08%，優於今(112)年的1.46%，經濟脫底。
至於在原物料與市場行情方面，鐵礦砂價格攀升至每公噸130美元，創近8個月新高，冶金煤價維持高檔每公噸300美元，有效支撐鋼價。
王錫欽分析，在鋼鐵需求方面，美國車廠工人聯合罷工落幕、汽車復產，有助用鋼需求回籠，日本政府近期推出逾17兆日圓(約1130億美元)抗通膨法案，促進消費與減稅並行，而中國大陸當局政策面聚焦穩定房市，同時增發1兆元人民幣(約1372億美元)國債投入基建與災後重建，並對汽車與家電等產業提供優惠融資，加速鋼需釋出，且在歐美鋼價回升，國際盤商由觀望轉為陸續回補庫存，將帶動亞洲鋼價回溫，全球鋼市回升訊號浮現，未來將朝正向發展。
王錫欽指出，中鋼公司考量亞洲鋼市尚處復甦初期，年末客戶資金調節壓力，乃秉持「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，考量各產業復甦進程不同，12月盤價以平高盤為基調，平滑下游客戶庫存成本，針對與外銷歐美市場連動性高的產品，適度緩步調，以反映國際行情走勢，攜手客戶掌握鋼市復甦商機。