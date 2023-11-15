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藍白合作定調　林富男：藍白合為贏得青年工商界選票關鍵

▲藍白合作定調，台灣民眾黨中央委員、選決會委員南高屏總協調人林富男表示，藍白合為贏得青年工商界選票的關鍵。（圖／記者郭俊暉攝,2023.11.15）
▲藍白合作定調，台灣民眾黨中央委員、選決會委員南高屏總協調人林富男表示，藍白合為贏得青年工商界選票的關鍵。（圖／記者郭俊暉攝,2023.11.15）

記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導

隨著台灣2024年總統大選的登記日迫近，台灣民眾黨中央委員、選決會委員南高屏總協調人林富男，今(15)日提出對選舉策略見解。林富男認為「柯正侯副」組合不只是國民黨和台灣民眾黨藍白合作的佳選，更是贏得年輕選票及促進台灣新政治、新經濟發展的重要關鍵。

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從政治社會經濟學的角度看，林富男強調，總統候選人的組合將深刻影響選戰策略與未來國政方向。他特別指出，國民黨的確擁有堅實的組織系統和豐富的執政經驗，但也曾經遭到人民的嚴厲教訓；如今可以結合柯文哲給人民「清廉勤政愛民愛鄉土」根深蒂固的印象，在創新政策與跨黨派合作方面的獨到見解，將極大提升藍白合作在選舉中的競爭力。

針對年輕選民的支持，林富男指出，要承認青年的熱血為國及新智慧與遠見，青年乃國家的真正未來。社會上青年選民普遍主張支持柯文哲參選總統，所謂「沒柯郊遊」。

在經過深入調查研究，南方青年為了生存辛苦工作，多半離開故鄉到外地工作，他們人手一機，沒有機會聽到家裡電話響聲。林富男認為，若「柯正侯副」的組合未能成形，則這部分的年輕選票可能流失至民進黨，這對於藍白合作，想要達到政黨輪替的目的，將會大失所望。

至於，年輕選民為什麼尋求創新和變革，林富男進一步解釋說，因為他們很努力但看不到自己和台灣的未來，青年將希望寄冀在柯文哲身上，而柯文哲在這一群體中早已建立了堅固的支持基礎。

同時，從經濟面向來看，台灣傳統工商產業支持柯文哲競選總統的決心，源於傳統產業認為柯文哲能提出有利於產業發展的政策，例如降低企業稅負、推動工商業現代化、或加強國際貿易關係及能源政策。林富男，他們看重柯文哲不貪污，未來的投資環境可以更友善。業者看法是，柯過往展現的實用主義與效率導向，在治理經驗上可提供更公平的商業環境，同時減少官僚主義、提升政府透明度，這對於提升營商環境和吸引外資至關重要能帶來更穩定的經濟環境。

林富男也提醒著說，若「藍白合」未能結合韓國瑜的力量與郭台銘的支持，藍白合作的目的，恐怕也只是一場幻想。林富男也強調，為了實現藍白合作的目標，國民黨和台灣民眾黨必須重視年輕、觀光產業及傳統產業選民的聲音，並以「柯正侯副」作為戰略核心，共同開創台灣更加繁榮和多元的未來。

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