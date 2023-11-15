藍白合作定調　林富男：藍白合為贏得青年工商界選票關鍵

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針對年輕選民的支持，林富男指出，要承認青年的熱血為國及新智慧與遠見，青年乃國家的真正未來。社會上青年選民普遍主張支持柯文哲參選總統，所謂「沒柯郊遊」。
在經過深入調查研究，南方青年為了生存辛苦工作，多半離開故鄉到外地工作，他們人手一機，沒有機會聽到家裡電話響聲。林富男認為，若「柯正侯副」的組合未能成形，則這部分的年輕選票可能流失至民進黨，這對於藍白合作，想要達到政黨輪替的目的，將會大失所望。
至於，年輕選民為什麼尋求創新和變革，林富男進一步解釋說，因為他們很努力但看不到自己和台灣的未來，青年將希望寄冀在柯文哲身上，而柯文哲在這一群體中早已建立了堅固的支持基礎。
同時，從經濟面向來看，台灣傳統工商產業支持柯文哲競選總統的決心，源於傳統產業認為柯文哲能提出有利於產業發展的政策，例如降低企業稅負、推動工商業現代化、或加強國際貿易關係及能源政策。林富男，他們看重柯文哲不貪污，未來的投資環境可以更友善。業者看法是，柯過往展現的實用主義與效率導向，在治理經驗上可提供更公平的商業環境，同時減少官僚主義、提升政府透明度，這對於提升營商環境和吸引外資至關重要能帶來更穩定的經濟環境。
林富男也提醒著說，若「藍白合」未能結合韓國瑜的力量與郭台銘的支持，藍白合作的目的，恐怕也只是一場幻想。林富男也強調，為了實現藍白合作的目標，國民黨和台灣民眾黨必須重視年輕、觀光產業及傳統產業選民的聲音，並以「柯正侯副」作為戰略核心，共同開創台灣更加繁榮和多元的未來。