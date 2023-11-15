林依晨曝「周渝民7歲女兒」顏值高！票房破億放送限制級未播床戲
電影《車頂上的玄天上帝》今（15）日在台北微風影城盛大舉辦首映會，導演黃文英率華麗卡司群林依晨、周渝民、阮經天、唐美雲、林鉅、段鈞豪、張絡扉及主題曲演唱人法蘭盛裝出席；林依晨與周渝民承諾電影票房破億，即公開「限制級」床戲畫面，她還爆料仔仔女兒顏值很高。
記者黃雅琪／台北報導
上周末導演黃文英特別率主演群風光回「嘉」，分別在導演的故鄉嘉義、南投松柏嶺受天宮舉辦兩場首映記者會，獲當地鄉親和粉絲熱情擁戴！今日主創團隊回到台北微風影城舉行首映會，林依晨直呼：「看一遍還不夠！」決定要在北中南東各地舉辦「環台包場」，老公也承諾一起支持電影；忙於拍戲、宣傳蠟燭兩頭燒，林依晨說回到家很有歸屬感。與快2歲的女兒小小林，互為彼此的充電站。
這次周渝民挑戰一人分飾兩角，扮演堅忍不拔的「最帥阿公」日興、品味非凡的建築師春山，被問到會不會帶7歲女兒來看電影，周渝民笑回：「我會去問她媽媽！」當爸後整個人改變許多的周渝民，私底下與阮經天也是拚命聊家庭、健康議題，阮經天笑虧自己也有了年紀：「不會像以前一樣，更多的是聊自己在意的東西。」
不只在《車頂上的玄天上帝》有精湛演出，周渝民也正在趕拍電視劇《我們與惡的距離2》，對於能繼續在台灣拍戲，他也感到很幸運！近年將事業重心回歸台灣的阮經天，也很認同留在家裡工作是很快樂的事情。《車頂上的玄天上帝》11月17日全台上映。