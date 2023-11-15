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內門順賢宮創辦人黃富義仙逝　各界感懷

▲黃富義（右）在媽祖指示下，從一片荒蕪之地中逐漸開墾，創建「內門順賢宮」。（資料照／內門順賢宮提供）
▲黃富義（右）在媽祖指示下，從一片荒蕪之地中逐漸開墾，創建「內門順賢宮」。（資料照／內門順賢宮提供）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄內門素有「臺灣藝陣之鄉」的美名，其中「順賢宮」更以宋江文化技藝團享譽全臺，並肩負起宋江文化傳承任務。主祀「天上聖母」的內門順賢宮創辦人兼董事長黃富義，於民國112年11月5日仙逝，享壽71歲，讓各界扼腕。

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黃富義在宗教界具有崇高地位，一生為媽祖信仰奉獻心力，不僅一手創建占地10餘公頃的「內門順賢宮」，推動傳統宋江陣文化外，更致力打造結合信仰、藝文、休憩、觀光、展演，規劃全台獨一無二的「聖母文化觀光園區」，為廣結善緣，更將打造全台第一石像，高30.5公尺的媽祖神意象石雕。

▲內門順賢宮「媽祖文化園區」動土典禮。（資料照／內門順賢宮提供）
▲內門順賢宮「媽祖文化園區」動土典禮。（資料照／內門順賢宮提供）
黃富義在媽祖指示下，從一片荒蕪之地中逐漸開墾，創建今日頗具規模的「內門順賢宮」，並成立財團法人讓廟宇管理步上制度化。不僅深耕地方，傳承了內門宋江文化，在他的帶領下「順賢宮」在地方上政通人和，宋江文化技藝團更是享譽全臺，更將宋江陣文化發揚光大，供奉田都元帥全年不謝館，成為全台唯一不謝館的宋江陣。黃富義備受各界推崇，擔任全台四大廟宇（宮廟）聯誼會之一的「台灣媽祖聯誼會」現任副會長。

其治喪委員會由台灣媽祖聯誼會與財團法人高雄市內門順賢宮組成，由台灣媽祖聯誼會秘書長的知名藝人于美人擔任治喪委員會總幹事，徐少東、黃當堯、朱信吉、陳塽得但任副總幹事，協助一切治喪事宜。將於11月17日上午八時假高雄市立殯儀館景德廳舉行告別式。

▲高雄內門順賢宮創辦人暨董事長黃富義（左二）一生為媽祖信仰奉獻心力，深受各界敬重與景仰。（資料照／內門順賢宮提供）
▲高雄內門順賢宮創辦人暨董事長黃富義（左二）一生為媽祖信仰奉獻心力，深受各界敬重與景仰。（資料照／內門順賢宮提供）
財團法人高雄市內門順賢宮常務董事兼總幹事，也是黃富義創辦人大公子的黃文正表示，感謝十方各界、親朋好友、各大友宮等，對父親的感懷，與提供諸多協助。父親的突然圓滿讓他頓失依靠，但他仍然要將父親對聖母承諾的遺願持續傳承下去，率領董監事團隊，秉持創辦人的精神，除要將全台最大石像，高30.5公尺的媽祖神像完成外，更要將順賢宮打造成為南台灣最大的信仰與靜修中心。

全台唯一鐵路媽祖-朝元宮興建主委兼鐵路媽祖慈善會理事長徐少東，此次亦擔任治喪委員會副總幹事，他表示，副會長黃富義重情重義、為善不欲人知，是懷有大格局且以身做則的領導者，似乎是領有天命的使者般，為媽祖奉獻一生，我們鐵路媽祖也惺惺相惜，並致贈一幅對聯「富國安民效媽祖．義行壯舉傳後人」，來表彰副會長黃富義，而他的作風與為人不僅令人敬重，更是晚輩心目中的好大哥。

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