缺工難徵人！企業招募平均要花48天、成功率僅2成　這些原因害的

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該調查報告指出，缺工狀況下，企業徵才難、留才亦難，HR兩頭燒，企業通知求職者面談，僅20.6%會成為新員工，成功率比上一個年度下降1.1個百分點。平均招募天數47.7天，比上一個年度多2.2天，其中，有感「薪資／福利競爭力不足」的企業，提升4.3個百分點，有感「企業知名度低」提升3.9個百分點，為企業招募困難的2大痛點。
企業招募仍以線上徵才為主，2023年企業透過校園經營延攬人才的意願增加，有21.8%的企業想透過校園經營延攬人才，如學生企業實習、校園徵才、建教合作等，創4年來新高，疫情前2020年為17.7%。
另外，報告提到，過去3年疫情同步推升企業人資作業數位化，包括人員招募採AI／視訊面談、員工培訓採線上／遠端與OMO（online merge offline）學習的比例逐年提升。
有23.4%的企業漸以線上／遠端學習、與OMO（online merge offline）學習為培育資源主力，但有84.9%的企業曾遇到難題，主要是「員工參與培育課程意願低落」與「無足夠的育才經費」；另一方面，有84.4%的員工表達，若企業提供培訓資源會想參加，除非內容與現有工作無關、或課程時間為非上班時間，但公司不提供補休或加班。
62.1%的企業人資已e化，比2020年的49.2%明顯增加，企業人資作業e化前5大項目，依序為員工出缺勤及請假作業，有37.3%企業使用，薪資計算33%、用手機打卡及處理假勤簽核21.5%、HR表單電子化19.1%、排班作業14.9%。
44%的企業想使用AI／線上視訊面談，比疫情前的2020年大幅高出17.3個百分點。在此同時，49.2%的求職者有線上面試的經驗，81.0%的求職者能接受「透過線上視訊產品進行面試」。
不過，隨著疫情解封，企業提供WFH意願大幅減少，目前有意願提供WFH的企業，多集中於500人以上大型企業、以及試行過WFH且對員工效率評價佳的企業。
104人力銀行人力資源處協理江錦樺針對企業痛點，提出4大解方，「掌握薪資趨勢」，參考外部薪資情報或透過企業人才診斷，優化企業薪酬結構與盤點非薪酬資源，建立企業搶才優勢；「運用評論平台」，有使用公司評論的企業，加入前後一週相比，每一職缺平均曝光數提升14.5%，每一職缺平均收到履歷量提升15.3%。
「提供教育訓練」，教育訓練能幫助新人快速適應環境，對吸引人才有加分效果，有教育訓練企業，面試到談率69.6%、新人報到率73.1%，均較未提供企業面試到談率66%、新人報到率70.7%高；「盤點招募方式」，透過找出最具效率的招募方案，縮短招募時間。