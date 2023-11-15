東超／富邦勇士106:97戰勝菲律賓電信　約旦Kobe全場砍33分無用　

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富邦勇士今天兩名老將蔡文誠和林志傑都沒打，而張宗憲也沒有先發，主要靠年輕球員搭配兩洋將和一名亞洲外援出戰。開賽後球隊幾次擋拆後送給內線強森灌籃，將落後的分數追趕上來，首節戰罷以31:34落後3分。
次節富邦更加積極地去進攻籃框，連得7分超前比數，這一節富邦在聯防的輪轉上比之前做得更確實，讓菲律賓電信進攻受到限制。該節末過去在NBA打過三季的菲律賓電信洋將Quincy Miller，連續飆進外線，半場就轟下24分，不過富邦仍以54:52進入到中場。
易籃再戰後，兩隊火力都逐漸加溫，辛特力打得十分活躍，單節進帳11分，幫助勇士些微將分數拉開，菲律賓球員場上的動作開始變大，但裁判哨聲也收緊，反而免費贈送給主場軍罰球機會，三節打完勇士將分差拉開到84:75。
末節菲律賓電信兩季外線追到只差5分，許晉哲總教練喊出暫停，強森和辛特力的擋拆搭配，以及洪楷傑的三分球，讓富邦重新拉開到雙位數分差，也順利收下本場比賽的勝利。
這場比賽菲律賓電信幾乎全靠兩名洋將在進攻端發揮，Miller砍下34分，Jefferson得到33分。而富邦這邊辛特力得到26分10籃板，強森29分，巴爾菲特21分，伊波卡有13分進帳。