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引進10萬名印度移工！網友炸鍋憂女性受害、勞動部這樣說

▲外電報導稱台灣將立即引進10萬名印度移工，勞動部今（15）日說明，10萬名純屬虛構，並呼籲不應預設性別及種族偏見。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.01）
▲外電報導稱台灣將立即引進10萬名印度移工，勞動部今（15）日說明，10萬名純屬虛構，並呼籲不應預設性別及種族偏見。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.01）

記者李琦瑋／台北報導

因應疫後大缺工，我國將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），外電報導稱將立即引進10萬名印度移工，網友憂心帶來社會治安問題、「台灣要變性侵島」。對此，勞動部今（15）日表示，移工引進會依程序進行，10萬名純屬虛構，並呼籲不應對特定國家預設性別及種族偏見。

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有網友在網路論壇Dcard，以「開放10萬印度移工，台灣要變性侵島！？」為題，指稱印度是不尊重女性的國家，印度的男性對女性強姦、性侵、猥褻等行為，是生活在印度的日常，在印度每15分鐘就有女性遭受侵害，卻不見印度政府作為，現今台灣要開放引進10萬名印度移工，恐帶來更多社會治安的問題。

還有網友在「公共政策網路參與平台」提出「反對台灣開放印度勞工」一案，表示鑒於印度國家長期諸多的負面新聞報導，印度移工的移入可能引發諸多犯罪問題，恐會危害女性的生活安全且讓台灣人民需承擔更多的社會成本。

勞動部回應，引進印度移工是為因應產業缺工補充人力，積極回應各界期待新增移工來源國，以利雇主多元選擇，會循序按照我國規定引進，並無外電報導立即引進10萬印度移工之說。

勞動部指出，印度勞工赴全世界各國工作約近1,800萬人，工作國家遍及歐美亞地區，包括澳洲、日本、新加坡、美國、英國、沙烏地阿拉伯等國，我國目前也有印度勞工從事專業工作約計2,700人，包含高科技產業等業別，工作表現獲雇主肯定。

勞動部強調，全球多個國家都有引進印度勞工經驗，不應對特定國家勞工預設性別及種族偏見。另我國與印度經貿關係緊密，且印度為新南向重要國家，雙邊推展勞工合作關係是重要工作之一。

勞動部說，對於印度移工語言能力、專業能力、學經歷及行為良好等資格條件，以及妥善規範印度移工來源地區等，均會納入審視評估，以符合我國需求；我國與印度簽署MOU後，台印度雙方仍須透過工作層級會議，討論後續開放行業數額、移工資格條件、雙邊法規調適及引進作業流程等配套，而且就業服務法規已明定，移工必須有當地國行為良好證明（無犯罪紀錄），始能申請簽證來台，引進勞工素質及條件均需符合規定。

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