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藍白合成局！矢板明夫分析「背後力量」：賴清德的對手是習近平

▲藍白合達成共識，矢板明夫分析，這場選舉走到今天，對岸始終是一張看不見的大手，透過各種手段，對在野陣營施加影響，最後成功借殼上市，掌握了非綠陣營的主導權。（圖／翻攝自矢板明夫俱樂部 Yaita Akio臉書）
▲藍白合達成共識，矢板明夫分析，這場選舉走到今天，對岸始終是一張看不見的大手，透過各種手段，對在野陣營施加影響，最後成功借殼上市，掌握了非綠陣營的主導權。（圖／翻攝自矢板明夫俱樂部 Yaita Akio臉書）

記者孫唯容／綜合報導

藍白合政黨協商二次會今（15）日展開，由前總統馬英九當見證人，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席、民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜與會，雙方終於達成合作協議；對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析，這場選舉走到今天，對岸始終是一張看不見的大手，透過各種手段，對在野陣營施加影響，最後成功借殼上市，掌握了非綠陣營的主導權。

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矢板明夫表示，國民黨的侯友宜和民眾黨的柯文哲之間，在今天終於達成了協議，將於18日要推出一位共同的候選人，由於商定的規則對侯友宜非常有利，如果不出意外的話，明年一月的選舉，將會再次成為民進黨vs國民黨的藍綠對決，「這場選舉走到今天，對岸始終是一張看不見的大手，透過各種手段，對在野陣營施加影響。最後成功借殼上市，掌握了非綠陣營的主導權。」

矢板明夫直言，今年春天，賴清德、侯友宜、柯文哲這三位候選人剛形成三足鼎立格局的時候，從他們口中說出的外交、國防、兩岸政策，沒有什麼很明顯的不同，都強調重視和美國的關係，也都同意應該和北京加深交流、降低敵意，「最重要的是，當時、這三位候選人都沒有接受對岸提出的『九二共識』。」

矢板明夫說，那時候他曾經發表過一篇文章，說如果繼續這樣選下去，不管是哪一位候選人當選，勝利的都是「台灣」，對岸一直把「九二共識」當成兩岸關係的基礎，所以如果台灣的三位候選人，都不承認九二共識的話，那麼，全世界都會認識到，中共的對台政策已經不合時宜了。

無奈好景不長，先是跳出來一個郭台銘，發表了一個「金門宣言」，主張和對岸締結和平協議，搶佔了「統派」的光譜，接著，馬英九團隊的大將金溥聰進駐侯友宜團隊，不久，侯友宜也接受了「九二共識」，並承諾當選後會重啟服貿談判。近期柯文哲團隊也積極向統派靠攏、放出消息要提名親中派的陸配，作為民眾黨的不分區立委；又和邱毅等統派人士站到了一起。

矢板明夫直言，這一次藍白整合之後，郭台銘也很有可能順水推舟，退出選舉，但是郭的團隊，會借機進入在野聯合候選人的競選總部，表面上擁有「本土色彩」的侯友宜、柯文哲，雖然被抬到了轎子上，但下面的團隊，將被「統派」和「親中派」架空。

矢板明夫表示，這次選舉，又一次變成了「親美派vs親中派」的決戰，不得不佩服對岸的手段，潛移默化之中，整合了在野力量，又成功地置入了親中政策，「離大選還剩下不到兩個月，賴清德真正要提防的對手，不是侯友宜，而是對岸的習近平。

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