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PLG／陳冠豪砸車事件過了將近11個月　鋼鐵人終於發聲明「譴責」

▲鋼鐵人前領隊陳冠豪涉嫌唆使叫人砸女記者車，逃亡海外。（圖／高雄鋼鐵人提供）
▲鋼鐵人前領隊陳冠豪涉嫌唆使叫人砸女記者車，逃亡海外。（圖／高雄鋼鐵人提供）

記者黃建霖/綜合報導

高雄鋼鐵人今年夏天爆出前領隊對砸媒體車的暴力事件，該行為也受到外界的譴責。對此，鋼鐵人球團今日發出聲明，聲稱自己譴責當事人行為，同時強調自己的弱勢地位、不會做出犯法行為。但對於自己應負的責任，以及外界的疑問卻未有回覆。

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去年10月5日，《上報》記者報導鋼鐵人球隊背後資金，疑似來自中資消息，引起該隊前領隊陳冠豪不滿。同年12月31日，他涉嫌指使助理跟黑道人士，潛入記者停車地下室，並且假裝跟記者約要訪問爆料，卻又在她車上裝上GPS，持鐵鎚敲破轎車車窗，又往轎車水箱倒入超過百根鐵釘，企圖「毀車」。

三峽分局今年1月就開始承辦此案，但結果陳冠豪直到今年6月中，才自己「主動請辭領隊」一職。期間鋼鐵人對於此惡劣案件毫不關心，只發聲明稿切割。還稱媒體「任意將該暴力事件與本球團連結，顯已傷害本球團之名譽甚明」，結果陳冠豪如今遭到通緝，形同自打耳光，讓人汗顏。

鋼鐵人儘管不斷發出聲明，但對於最重要的問題：陳冠豪是在其任職於鋼鐵人領隊時做出此暴力行為，鋼鐵人難道不需要負社會責任？不用對受害媒體及台灣籃壇道歉？這才是應被討論的，也是鋼鐵人球團該去正視的。而不是略過所有細節，然後將自己扮演成被害者，做出無關痛癢的譴責。

關於鋼鐵人前領隊陳冠豪涉入砸車案一事送交紀律委員會，鋼鐵人球團聲明全文：

一、本球團公司向來遵行法律，對陳冠豪先生的違反法律行為也予以譴責！身為「弱勢」的「港資」體育文化公司，本公司不可能去做任何違規違法的行為！

二、為避免抹黑污蔑等謠言，本公司已於10 月2 日已正式行文函內政部警政署刑事警察局及高雄市政府警察局加強偵辦，警方已正式回函展開調查，全力緝捕陳冠豪歸案，以釐清所有案情，使真相大白水落石出，也停止這些污名化的䧟害及抹黑，還給我們清白！

三、我們贊成聯盟紀律委員會就此事立案調查，秉持強調的「公正公開公平」的方式審查此事，但是在司法沒有調查淸楚真相之前，籲請聯盟紀律委員會不要先射箭再畫靶而未審先判！聯盟若做任何的誤判，待司法查清楚這件事情是有人在後面陰謀陷害，請問要如何彌補對台灣職業籃球運動市場以及對鋼鐵人的損失？

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