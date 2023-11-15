週年慶壓軸！漢神百貨11/23登場 總抽獎祭百萬豪華列車之旅
漢神百貨週年慶即將於11/23至12/24登場，今年以「Magic Party魔幻時刻」為主題，延續漢神百貨頂級精品形象，持續提供購物優惠以及頂級體驗，特別引進多家精品快閃店，像是義大利國寶級Valextra等；總抽獎特獎更祭出「此生必搭、極致奢華」市價106萬的日本九州七星號豪華列車雙人之旅。今(15)日舉辦週年慶造勢大會，宣示要達到30億元目標業績的決心，其中國際精品、化妝品1至4樓業績目標喊出23.4億元。
記者陳美嘉／高雄報導
漢神百貨為南臺灣精品殿堂，集結眾多國際品牌，週年慶期間還引進多家精品快閃店，包含11/17~12/24南部獨家的英國鞋履品牌「MANOLO BLAHNIK」，設計師MANOLO BLAHNIK更被譽為世界上最偉大的鞋匠，另外還有11/22~11/26中南部獨家，來自義大利的國寶級皮件品牌「Valextra」。
漢神百貨店長蔡秀惠表示，秉持以打造最齊全的精品購物殿堂為主軸，今年週年慶強打獨家品牌、明星商品及優惠活動，有信心可以達成30億的目標業績。為了回饋長期支持漢神的VIP顧客，更特別於11/22舉辦VIP DAY，當天上午11點至下午4點限定開放給持邀請函的貴賓入館，搶先享受週年慶各式專屬優惠。
最受矚目的化妝品祭出全檔期滿3,000送300，此外，首四日11/23~11/26及雙12購物節另有加碼回饋。而為了回饋會員，在11/30~12/3及12/14~12/17推出扣100點數現抵300元的會員購物金。
漢神會員禮今年再次邀請到有印花鬼才之稱的知名華裔設計師Daniel Wong，獻上其經典藝術設計「勝利之歌」，以魔幻假期為主題推出全台獨家會員禮，包括療癒美食餐袋組、無畏天晴雨傘及暖身暖心絨毛毯。