最強新北市民飆5K挑戰賽　今晚10女神配速員帶領衝佳績

週年慶壓軸！漢神百貨11/23登場　總抽獎祭百萬豪華列車之旅

▲漢神百貨週年慶強打獨家品牌、明星商品及優惠活動，訂下30億元目標業績。（圖／記者陳美嘉攝，2023.11.15）
▲漢神百貨週年慶強打獨家品牌、明星商品及優惠活動，訂下30億元目標業績。（圖／記者陳美嘉攝，2023.11.15）

記者陳美嘉／高雄報導

漢神百貨週年慶即將於11/23至12/24登場，今年以「Magic Party魔幻時刻」為主題，延續漢神百貨頂級精品形象，持續提供購物優惠以及頂級體驗，特別引進多家精品快閃店，像是義大利國寶級Valextra等；總抽獎特獎更祭出「此生必搭、極致奢華」市價106萬的日本九州七星號豪華列車雙人之旅。今(15)日舉辦週年慶造勢大會，宣示要達到30億元目標業績的決心，其中國際精品、化妝品1至4樓業績目標喊出23.4億元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
漢神百貨為南臺灣精品殿堂，集結眾多國際品牌，週年慶期間還引進多家精品快閃店，包含11/17~12/24南部獨家的英國鞋履品牌「MANOLO BLAHNIK」，設計師MANOLO BLAHNIK更被譽為世界上最偉大的鞋匠，另外還有11/22~11/26中南部獨家，來自義大利的國寶級皮件品牌「Valextra」。

▲漢神百貨週年慶總抽獎特獎祭出「此生必搭、極致奢華」市價106萬的日本九州七星號豪華列車雙人之旅。（圖／記者陳美嘉攝，2023.11.15）
▲漢神百貨週年慶總抽獎特獎祭出「此生必搭、極致奢華」市價106萬的日本九州七星號豪華列車雙人之旅。（圖／記者陳美嘉攝，2023.11.15）
漢神百貨店長蔡秀惠表示，秉持以打造最齊全的精品購物殿堂為主軸，今年週年慶強打獨家品牌、明星商品及優惠活動，有信心可以達成30億的目標業績。為了回饋長期支持漢神的VIP顧客，更特別於11/22舉辦VIP DAY，當天上午11點至下午4點限定開放給持邀請函的貴賓入館，搶先享受週年慶各式專屬優惠。

最受矚目的化妝品祭出全檔期滿3,000送300，此外，首四日11/23~11/26及雙12購物節另有加碼回饋。而為了回饋會員，在11/30~12/3及12/14~12/17推出扣100點數現抵300元的會員購物金。

漢神會員禮今年再次邀請到有印花鬼才之稱的知名華裔設計師Daniel Wong，獻上其經典藝術設計「勝利之歌」，以魔幻假期為主題推出全台獨家會員禮，包括療癒美食餐袋組、無畏天晴雨傘及暖身暖心絨毛毯。

全台最大！MUJI無印良品旗艦店落腳高雄大立　12/5盛大開幕

全台首家「農食循環概念工廠」啟用　廠中廠模式開創新價值

內門順賢宮創辦人黃富義仙逝　各界感懷

用愛築避風港　高雄表揚推展「家庭教育」績優團體與個人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞