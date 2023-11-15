德防長：歐盟援烏百萬枚砲彈承諾　將無法兌現

埃及媒體：首輛載運燃料卡車駛入加薩

▲埃及媒體「開羅新聞」（Al Qahera News）報導，一輛載運燃料的卡車今天從埃及穿越拉法邊界關卡駛入加薩。圖為拉法過境點大批物資卡車的資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲埃及媒體「開羅新聞」（Al Qahera News）報導，一輛載運燃料的卡車今天從埃及穿越拉法邊界關卡駛入加薩。圖為拉法過境點大批物資卡車的資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社開羅15日綜合外電報導）埃及媒體「開羅新聞」（Al Qahera News）報導，一輛載運燃料的卡車今天從埃及穿越拉法邊界關卡駛入加薩。這是以色列和哈瑪斯10月7日開戰以來，首次有燃料供應卡車進入加薩。

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法新社報導，一名埃及消息人士表示，這批燃料將送到聯合國機構，以加快提供救濟的速度，因為巴勒斯坦的卡車已因缺乏燃料而停擺。

在埃及邊界的目擊者表示，還有兩輛卡車等待通過拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）表示，他們無法證實媒體報導載運燃料卡車駛入加薩的消息。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署通訊主任圖瑪（Juliette Touma）告訴法新社：「10月7日以來就沒有燃料運抵加薩。」她表示：「若有任何變化，UNRWA將會提供最新消息。」

以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」（Coordination of Government Activities in the Territories, COGAT）稍早表示：「依美方要求，聯合國運輸人道救援物資通過拉法關卡的卡車，將在拉法關卡加油。」

聯合國13日警告，除非在48小時內替運輸救援物資的卡車加油，否則聯合國的救濟工作將停擺。以色列不斷轟炸，造成加薩數十萬巴勒斯坦人流離失所亟需濟助。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署總監拉扎里尼（Philippe Lazzarini）說：「令人難以置信，人道機構必須乞求燃料和依賴維生系統來運作。」

「自從開戰以來，燃料即被當成戰爭武器，這點必須即刻停止。」

根據伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩衛生部，以色列對加薩發動的陸空攻擊已造成1萬1320名巴勒斯坦人死亡，當中大多是平民，包括數千名孩童。

根據以方說法，哈瑪斯10月7日突襲以色列奪走1200條人命，當中大多是平民，還有240多人遭挾持。以色列對哈瑪斯展開報復性攻擊，圍困加薩，並封鎖所有燃料供應。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1121115

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