埃及媒體：首輛載運燃料卡車駛入加薩

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在埃及邊界的目擊者表示，還有兩輛卡車等待通過拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）。
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）表示，他們無法證實媒體報導載運燃料卡車駛入加薩的消息。
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署通訊主任圖瑪（Juliette Touma）告訴法新社：「10月7日以來就沒有燃料運抵加薩。」她表示：「若有任何變化，UNRWA將會提供最新消息。」
以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」（Coordination of Government Activities in the Territories, COGAT）稍早表示：「依美方要求，聯合國運輸人道救援物資通過拉法關卡的卡車，將在拉法關卡加油。」
聯合國13日警告，除非在48小時內替運輸救援物資的卡車加油，否則聯合國的救濟工作將停擺。以色列不斷轟炸，造成加薩數十萬巴勒斯坦人流離失所亟需濟助。
聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署總監拉扎里尼（Philippe Lazzarini）說：「令人難以置信，人道機構必須乞求燃料和依賴維生系統來運作。」
「自從開戰以來，燃料即被當成戰爭武器，這點必須即刻停止。」
根據伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩衛生部，以色列對加薩發動的陸空攻擊已造成1萬1320名巴勒斯坦人死亡，當中大多是平民，包括數千名孩童。
根據以方說法，哈瑪斯10月7日突襲以色列奪走1200條人命，當中大多是平民，還有240多人遭挾持。以色列對哈瑪斯展開報復性攻擊，圍困加薩，並封鎖所有燃料供應。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1121115
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