「中國第一網紅」零修圖照流出！馮提莫真實比例被虧像小小兵
「中國第一網紅」馮提莫憑著甜美臉蛋與好歌喉，從一個遊戲實況主到直播圈一姐，7月才證實罹癌但已經康復，也積極出席各種活動。她昨（14）日出席街跑活動，長髮披下、身穿無袖淺藍色洋裝、白色休閒鞋、背著粉色包包，許多粉絲拿出手機圍繞著她拍照，可見她的高人氣，但僅有150公分的真實身材，也因為路人沒幫她P圖，矮短比例被虧像是卡通人物「小小兵」。
記者蔡依庭／綜合報導
馮提莫近年跨足綜藝及擔任頒獎典禮表演嘉賓，但始終被稱「網紅」，她到底夠不夠格當藝人，竟也成中國網友的討論話題。昨天在微博，有路人分享馮提莫上街跑活動的畫面，高人氣還是不在話下，身邊圍繞一大票粉絲。而她嬌小已是眾人都知的事，但真實身材比例卻讓人驚訝。
路人鏡頭下，可見她穿著一件淡藍色短洋裝，但上下身比例竟是64身，連經過的女路人身材都顯得比她好。什麼都愛管的網友當然不放過這個機會，見到馮提莫真實模樣，忍不住動動手指發表意見，有的很惡毒留言「馮提莫真人看起來沒有150公分啊」、「難怪只能是第一網紅」。不過，有粉絲跳出來替馮提莫緩頰，誇她很可愛，尤其是經歷抗癌，還能回歸已很厲害。
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