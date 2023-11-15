討不到錢狂砍母46刀！桃園男二審再逃死 判決原因曝光
桃園一名曾姓男子，前年因索錢未果，竟情緒失控持刀砍死母親，案經審理，地方法院考量他犯後認罪且患有思覺失調，依殺害直系血親尊親屬罪判處無期徒刑，上訴後，台灣高等法院認為曾男當時行為受到妄想與幻覺影響，因此改判18年，執行完畢後入相當處所監護3年。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，曾男平時與陳女共同居住在桃園市平鎮區，前年12月6日晚上6時許，曾男因索討金錢一事和母親爆發嚴重口角，不料過程中曾男卻突然失控，先以徒手攻擊母親，再衝往廚房拿取菜刀，朝臉補、頭頸部位猛砍46刀，見母親倒臥血泊不再動彈後，曾男又跑到陽台大聲呼叫，鄰居聽聞報警才讓全案曝光。
一審地方法院依殺直系血親尊親屬罪，判曾男無期徒刑，案經上訴，高等法院認為曾男患有思覺失調症，行為時有聽幻覺等精神病症狀，導致其對於違法性認識有所缺損，辨識行為能力明顯降低，故改判有期徒刑18年，刑之執行完畢後，令入相當處所，施以監護3年。可上訴。
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