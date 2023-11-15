亞冠賽／看不到台灣來的啦啦隊！日本隊首戰中華隊沒轉播球迷跳腳

東超／約旦Kobe出手點高、起跳後難封蓋　富邦逼他投外線效果不彰

▲富邦勇士今（15）日在和平籃球館和陣中擁有「約旦Kobe」Rondae Hollis-Jefferson的菲律賓電信（TNT Tropang Giga）交手。（圖／PLG提供）
▲富邦勇士今（15）日在和平籃球館和陣中擁有「約旦Kobe」Rondae Hollis-Jefferson的菲律賓電信（TNT Tropang Giga）交手。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/綜合報導

富邦勇士今（15）日在和平籃球館和陣中擁有「約旦Kobe」Rondae Hollis-Jefferson的菲律賓電信（TNT Tropang Giga）交手，這位前NBA球員此役砍下33分，讓台灣球迷再次見識到他出色的得分爆發力，以及傳統鋒衛打法的獨特魅力。

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這一場比賽Jefferson全場24投10中，三分球9投2中，攻下33分10助攻6籃板，但也有6次失誤。這一名打過NBA、且在國際賽場上證明過自己的得分好手，在東超賽場上難以被限制。

許晉哲賽後表示，賽前就知道對方2名NBA等級的洋將很難守，另外還有8號球員Calvin John Oftana是菲律賓世界盃國手，雖有設定防守計畫試圖限制他們，但執行起來卻有難度。

「Jefferson的後仰出手，出手點太高了，祥鈞去守他打祥鈞，Mike去守也是打Mike，他得到33分，Miller也有34分。後來是用區域防守，因為他們個人已經夠難守了，不希望團隊能串聯起來，後來用區域有幫我們把分數救回來。」許晉哲對於今天的防守計畫如此說道。

Jefferson神似NBA已故球星Kobe Bryant，連投籃姿勢以及打法也很相像，事實上在亞運中華隊對上他時，就刻意沉退防守，希望他能多出手外線，但當時中華隊主帥桑茂森坦言確實無法限制他。今天許總也說，要做到這一點並不是那麼容易。

「想讓他投三分，但他就是不投。」許總說，Jefferson最難防守的部份是：他垂直起跳後，沒人能夠封蓋到他——除非讓強森去守，但中鋒要守到這種鋒線太過困難，「像他這種NBA等級的球員，切入第一步蹬腿下去，沒有協防根本守不住。」

Jefferson身高有將近200公分，臂展218.5公分，在NBA時期他就是靠著自己誇張的身體條件和能打1-5號的技術水平，待了6個賽季。而他這種身材，使用這種搖擺人打法在亞洲賽場，幾乎是無法被限制的。

許總感嘆對方不僅出手點高，進入到中距離後的出手太穩，不給他身體接觸的投籃，幾乎完全不會投丟，確實相當難守。

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