東超／約旦Kobe出手點高、起跳後難封蓋　富邦逼他投外線效果不彰

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許晉哲賽後表示，賽前就知道對方2名NBA等級的洋將很難守，另外還有8號球員Calvin John Oftana是菲律賓世界盃國手，雖有設定防守計畫試圖限制他們，但執行起來卻有難度。
「Jefferson的後仰出手，出手點太高了，祥鈞去守他打祥鈞，Mike去守也是打Mike，他得到33分，Miller也有34分。後來是用區域防守，因為他們個人已經夠難守了，不希望團隊能串聯起來，後來用區域有幫我們把分數救回來。」許晉哲對於今天的防守計畫如此說道。
Jefferson神似NBA已故球星Kobe Bryant，連投籃姿勢以及打法也很相像，事實上在亞運中華隊對上他時，就刻意沉退防守，希望他能多出手外線，但當時中華隊主帥桑茂森坦言確實無法限制他。今天許總也說，要做到這一點並不是那麼容易。
「想讓他投三分，但他就是不投。」許總說，Jefferson最難防守的部份是：他垂直起跳後，沒人能夠封蓋到他——除非讓強森去守，但中鋒要守到這種鋒線太過困難，「像他這種NBA等級的球員，切入第一步蹬腿下去，沒有協防根本守不住。」
Jefferson身高有將近200公分，臂展218.5公分，在NBA時期他就是靠著自己誇張的身體條件和能打1-5號的技術水平，待了6個賽季。而他這種身材，使用這種搖擺人打法在亞洲賽場，幾乎是無法被限制的。
許總感嘆對方不僅出手點高，進入到中距離後的出手太穩，不給他身體接觸的投籃，幾乎完全不會投丟，確實相當難守。