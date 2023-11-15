搶年終聚餐商機！和逸推「爐烤火雞」迎歲末

搶攻歲末年終聚餐商機，和逸飯店·高雄中山館推出「爐烤火雞饗宴」，去年開賣一周即完售，今年追加數量為感恩佳節做足準備，即日起至12/25限期供應，提供內用、外帶兩種選擇；另外，尾牙春酒也推出中式桌菜以及西式Buffet多元方案，早鳥優惠即日起開跑。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲和逸飯店Cozzi THE Roof連年熱銷商品「爐烤火雞饗宴」提供內用、外帶兩種選擇。（圖／記者陳美嘉攝，2023.11.15）和逸飯店Cozzi THE Roof連年熱銷商品「爐烤火雞饗宴」，主廚嚴選重達6公斤肉質肥美火雞，填入滿滿餡料經低溫長時烘烤，口感外酥內軟、肉質鮮嫩多汁，副菜則有燻鮭魚凱薩沙拉、蒜香松露洋芋、經典南瓜派還有鬆軟法式長棍麵包及特選紅酒，搭配爽口解膩的「蔓越莓酸甜醬」，可供4至5人團聚享用，凡預訂內用家庭分享餐還可品嚐自助沙拉吧數十種料理，以及主廚桌邊現切火雞服務，每組4620元，若想在家中與三五好友溫馨聚會，不妨選擇外帶火雞禮籃，每組3800元，需提前三天電話或線上預購。▲凡預訂「爐烤火雞饗宴」內用家庭分享餐，可品嚐自助沙拉吧數十種料理，以及主廚桌邊現切火雞服務。（圖／記者陳美嘉攝，2023.11.15）尾牙、春酒則有中式桌菜、客製化Buffet可以選擇，「歲豐年稔 龍延宴」中式桌菜，內涵清蒸海上鮮、義式香料烤雞、臘腸櫻花蝦米糕，以及適合冬季滋補的藥膳烏骨雞湯等10道中西式海陸饗宴，每桌11000起。另外，也提供客製化Buffet方案，每位990起，為公司量身打造專屬菜單，人數達80位還提供包場服務。尾牙春酒專案12月15日前完成付訂享早鳥9折優惠，11月30日前再加碼，訂席滿3桌以上或滿額30000送高空萬元住宿券乙張。※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！ 週年慶壓軸！漢神百貨11/23登場 總抽獎祭百萬豪華列車之旅全台最大！MUJI無印良品旗艦店落腳高雄大立 12/5盛大開幕全台首家「農食循環概念工廠」啟用 廠中廠模式開創新價值內門順賢宮創辦人黃富義仙逝 各界感懷