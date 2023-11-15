西法醫院成戰場！卡達斡旋釋放50人質交換停火3天 以色列未同意
以巴衝突持續，以色列針對加薩地區最大的西法醫院展開軍事行動，引發外界高度關注。與此同時，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）之間針對釋放人質交換停火的談判也在進行，最新協議是哈馬斯釋放50位人質交換以色列停火3天，但以色列尚未同意。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，卡達、美國、哈馬斯、以色列正在持續進行釋放人質交換停火的談判，最新協議是哈馬斯釋放50位人質交換以色列停火3天，同時以色列也釋放一些監獄內的巴勒斯坦婦女與兒童，並增加進入加薩地區的人道主義援助數量。
《路透社》引述消息人士透露，雖然細節還在談，但是哈馬斯原則上已經同意這份協議，不過以色列仍未點頭答應。對於這個最新說法，目前各方都沒有回應。
在人質釋放的談判過程中，到最後一刻前都有很大變數，各方往往不會證實目前的進度為何，以免遭到干擾。不過，以色列軍方先前就曾拒絕就人質談判提供更詳細的說法，因為他們認為這會助長哈馬斯藉此實施心理戰。
報導指出，以色列軍方在周三仍表示，戰鬥不會停止，除非已經實現了消滅哈馬斯的目標。但以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）日前也提到，會努力不懈地救出人質。《路透社》引述消息人士稱納坦雅胡希望在不停火的情況下要求哈馬斯釋放人質，但想達成這樣的協議恐怕並不容易。