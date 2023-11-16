拜習會前　歐洲智庫：民調顯示國際關係進入「點菜遊戲」新規則

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於調查結果，歐洲外交關係委員會的主任倫納德（Mark Leonard） 表示，國際關係變得越來越「隨意」，國家領導人必須理解「點菜遊戲」的新規則，根據需要尋找新的戰略合作夥伴，而不是固守昨天的世界。
調查顯示，受訪者認為俄烏戰爭的結果對西方盟友陣營來說「生死攸關」，對未來影響甚鉅。而歐洲和美國以外的大多數受訪者認為，俄烏戰爭要想走向和平，西方國家是比俄羅斯「更大的障礙」，且有更多人認為莫斯科將會贏得戰爭最終的勝利。
調查也顯示，對於美國前景感到樂觀的情緒正在減弱，同時許多新興國家更樂於與中國建立密切的經濟關係，即便中國本身的經濟成長已經放緩。
然而，西方國家在人權、領導力、安全和整體生活水平上仍然存在領先優勢，如果一定要做出選擇，世界各地的受訪者大多都表示，更願意成為美國集團的一部分，而不是與中國及其夥伴站在一起，唯一的例外是俄羅斯，俄羅斯人更願意與中國合作。
倫納德最後結論，調查結果顯示受訪者傾向於將歐盟價值觀的優點，美國的安全防衛能力，以及與中國成為經濟夥伴結合起來，根據特定議題來混搭組合聯盟的成員。對於調查顯示的民眾新偏好，全球領導人應該採取戰略相互依賴的策略應對，在多個問題上建立更廣泛的合作夥伴聯盟，而不是完全偏向某一方。
更多「拜習會登場」相關新聞。