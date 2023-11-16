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拜習會前　歐洲智庫：民調顯示國際關係進入「點菜遊戲」新規則

▲歐洲智庫歐洲外交關係委員會（ECFR）周三發布最新調查報告，認為全球國際地緣政治關係不再陷入傳統的西方陣營對抗非西方陣營，而是變得越來越分裂。圖為美國舊金山街頭在拜習會前湧現抗議人潮，高舉各種不同訴求的標語。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲智庫歐洲外交關係委員會（ECFR）周三發布最新調查報告，認為全球國際地緣政治關係不再陷入傳統的西方陣營對抗非西方陣營，而是變得越來越分裂。圖為美國舊金山街頭在拜習會前湧現抗議人潮，高舉各種不同訴求的標語。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國總統拜登和中國國家主席習近平即將在舊金山進行會晤，歐洲智庫歐洲外交關係委員會（ECFR）周三發布最新調查報告，一項針對21國民眾的調查結果顯示，全球國際地緣政治不再陷入傳統的西方陣營對抗非西方陣營，而是變得越來越分裂，國際關係進入「點菜遊戲（a la carte game）」新規則，各國傾向針對議題以混搭的方式尋找聯盟夥伴，而不是完全偏向某一方。

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根據《CNBC》報導，歐洲外交關係委員會與牛津大學合作，針對11個歐洲國家和10個非歐洲國家的成年人進行民意調查，結果發現許多受訪者認為西方陣營正在走向衰亡，美國的民主可能在20年內崩潰，歐盟可能在20年內解體。受訪者還認為，與中國加強經濟聯繫越來越有吸引力。

對於調查結果，歐洲外交關係委員會的主任倫納德（Mark Leonard） 表示，國際關係變得越來越「隨意」，國家領導人必須理解「點菜遊戲」的新規則，根據需要尋找新的戰略合作夥伴，而不是固守昨天的世界。

調查顯示，受訪者認為俄烏戰爭的結果對西方盟友陣營來說「生死攸關」，對未來影響甚鉅。而歐洲和美國以外的大多數受訪者認為，俄烏戰爭要想走向和平，西方國家是比俄羅斯「更大的障礙」，且有更多人認為莫斯科將會贏得戰爭最終的勝利。

調查也顯示，對於美國前景感到樂觀的情緒正在減弱，同時許多新興國家更樂於與中國建立密切的經濟關係，即便中國本身的經濟成長已經放緩。

然而，西方國家在人權、領導力、安全和整體生活水平上仍然存在領先優勢，如果一定要做出選擇，世界各地的受訪者大多都表示，更願意成為美國集團的一部分，而不是與中國及其夥伴站在一起，唯一的例外是俄羅斯，俄羅斯人更願意與中國合作。

倫納德最後結論，調查結果顯示受訪者傾向於將歐盟價值觀的優點，美國的安全防衛能力，以及與中國成為經濟夥伴結合起來，根據特定議題來混搭組合聯盟的成員。對於調查顯示的民眾新偏好，全球領導人應該採取戰略相互依賴的策略應對，在多個問題上建立更廣泛的合作夥伴聯盟，而不是完全偏向某一方。

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