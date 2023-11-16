李亦伸專欄／James Harden轉戰NBA快艇！76人被搶劫還是自掘墳墓

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因為快艇得到James Harden和PJ Tucker，一個球星+一個防守工兵，都是即戰力，只要快艇Tyronn Lue完成磨合，快艇明星球員之間建立信任和一起打球默契，快艇Kawhi Leonard、Paul Groege、James Harden三星合體，還有雄厚板凳深度、傲人天賦，快艇在西區大有可為。
另外大多數人覺得快艇搶劫76人，還有一個原因是，快艇送走的四名前鋒，Marcus Morris Sr.和Nicolas Batum都是老屁股，Marcus Morris Sr.已經不在輪換，Robert Covington和KJ Martin，33歲Covington可用可不用，22歲KJ Martin拿的是底薪，也不在輪換陣容，快艇幾乎是利用這次交易「出清庫存」。
乍看之下，好像是這麼回事，全世界應該我的看法最「與眾不同」。
針對這筆交易，我做了幾個細節分析：
1、76人是大贏家。對76人來說，不願意上場打球James Harden就是廢牌，用廢牌換到兩首輪+兩次輪，還有至少兩個能擺進輪換側翼前鋒Robert Covington和Nicolas Batum，根本大賺。
2、Robert Covington 33歲，比38歲PJ Tucker更高大、外線更好、更年輕、速度更快。
3、76人做完這筆交易，減輕豪華稅負擔，反而快艇增加豪華稅。
4、送走James Harden，76人年輕後衛Tyrese Maxey可以得到更大發揮空間和球權。
5、明年夏天76人可以挪出5000萬美元薪資空間進行補強。
76人把「不要的廢牌」James Harden送到快艇，如果快艇教練用人不行，團隊格格不入，James Harden極有可能變成快艇「廢牌」，甚至會讓其他快艇球員變成廢牌。
我一再強調，快艇可以打球，需要持球，必須擁有球權和戰術角色的球星、球員太多，快艇根本不需要James Harden。
James Harden不只會壓縮Russell Westbrook角色和發揮空間，James Harden也會讓快艇雙星Kawhi Leonard和Paul George重新適應角色和場上打法。另外更大衍生困境是，快艇板凳上三個需要球權、戰術角色和上場時間後衛Terence Mann、Norman Powell、Bones Hyland都會跟著受到影響。
快艇將產生「嚴重排擠」效應，最終搞得大家都不開心。全世界都一樣，「贏球治百病」，快艇這一波六連敗，James Harden加入以後五連敗，教練宛如熱鍋螞蟻，球星情緒起伏，角色球員開始抱怨，所有一切都往壞的方向發展。
目前看來我說對了一半。
這不是James Harden的錯，James Harden來到快艇打得很好，每場只出手10.2次(全隊第四，生涯最低)，場均15分、4.4籃板、4.2助攻，投籃命中率4成7，三分命中率3成7，都是近四年生涯最高，James Harden正在努力成全隊友，為球隊做出最大犧牲。
但快艇就是很難贏球，一切都不對勁。
Kawhi Leonard不滿情緒正在爆發，板凳隊友打不到球，球權戰術減少的開始抱怨，今年開季以來狀況和表現都很出色Russell Westbrook，所有數據和攻防效率都有明顯下滑。
我不會批評或挖苦James Harden，他是聯盟頂尖球星，他當然可以有自由意志和各種合理或不合理要求。但球隊、教練、老闆不一定要配合他，迎合他意志，這是雙方各自權利，誰都沒得抱怨或後悔。
快艇根本不需要交易James Harden，屯積更多天賦和球星，快艇根本「自掘墳墓」，很難善了。