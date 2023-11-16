拜習會前釋善意！習近平以「含情量」拉攏台商　籲建中華民族經濟

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習近平提出兩岸同胞應共同奮鬥壯大所謂的「中華民族經濟」。他在信中表示，兩岸經濟同屬中華民族經濟，兩岸同胞是命運共同體。希望峰會廣泛團結兩岸企業界、工商界，為壯大中華民族經濟、增進同胞福祉、推進祖國統一大業做出新的貢獻。
習近平在信中繼續推銷他早前提出的「中華民族偉大復興」論點，他表示，實現中華民族偉大復興為兩岸經濟合作開闢廣闊空間，實現中華民族偉大復興需要兩岸同胞共同奮鬥。
中華亞太菁英交流協會祕書長王智盛接受《自由亞洲電台》採訪時表示，習近平藉機釋放拜習要會面，美中可能走向緩和氛圍，對台商和台企發動溫情攻勢。北京想利用拜習會，營造台商重返中國供應鏈的氣氛。
臺北海洋科技大學通識中心副教授吳建忠也像《自由亞洲電台》表示，拜習會召開前，中國官方輿論吹「和」風。中方在兩岸企業家峰會上，針對兩岸的對話或促融的經濟交流方式採取主動性。
吳建忠表示，習近平的思考點是把這促融用一種「中華民族經濟」為思考，而不是站在全球化的經濟或各國供應鏈的重組。他用「含金量」搭配人為的「含情量」，其經濟思維透過兩岸經濟交融方式訴諸於情感。
吳建忠強調，習近平深知各國已經認清中國經商環境不佳。兩岸經濟上，習近平一心只想促進中華民族偉大復興，卻避談供應鏈重組最重要的是擁有民主制度和自由市場，中共過去做不到，現在想以經促統，吸引力有限。
吳建忠稱，「中共把民族經濟是為它解決兩岸經濟或中國內部經濟的法寶，且透過促融方式進行。」他指出，兩岸企業家峰會不是一般性的工商團體，是中共建立的統戰組織，發布訊息都是以官方作為主基調，今年正好10週年，又搭上台灣大選最夯的「藍白合」議題討論，相信這對習近平訪美之前緩和原先戰狼形象有幫助。
海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉則表示，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）若終止，對台灣的影響絕對不只是出口減少百分之五。如果兩岸關係不改善，台灣「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）和「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）都不易加入。如果終止ECFA，台灣將成為「亞洲孤兒」。
王智盛認為，台灣2023大選白熱化，高孔廉打「經濟恐嚇牌」，迎合中方調性，也呼應把台商拉回中國供應鏈上的想法。
王智盛指出，這幾年台商、台資、外資努力逃離中國，在大趨勢下，有沒有ECFA，跟台商會否成為國際孤兒是兩碼事，世界經濟局勢變化，北京及經濟恐嚇效果遠大於實質情況。